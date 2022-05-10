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搶先玩水返腳公園 青山國中學生參與設計發想

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區公8公園，正式命名為水返腳公園，當初參與設計發想的青山國中小學生搶先試玩。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區公8公園，正式命名為水返腳公園，當初參與設計發想的青山國中小學生搶先試玩。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區公8公園，正式命名為水返腳公園，將在5/14日也就是這個星期六啟用，在這之前，當初參與設計發想的青山國中小學生，搶先試玩，看到自己當初的設計構想與現在的公園遊樂場實景，學生們說沒想到能夠實際玩到它，很興奮，開心的大玩特玩。

青山國中小校長王如杏表示，記得兩年前和幾位老師帶著全體七年級的孩子來到公園基地的時候，當時真的是荒煙漫草，同時也有很多垃圾雜物、甚至溝渠都發出惡臭，難以想像這樣的一塊基地能180度的大翻轉成為一個很棒的特色公園，在這歷程當中，因為新北市府為將用地新闢打造特色公園，積極邀請在地民眾參與規劃設計，所以，青山國中小師生開發了「走讀家鄉水返腳-設計公8公園遊具」的校訂課程，師生以公民行動投入社區設計，踏查在地產業發展，融入茶業、礦業等地方歷史意象，結合鄰近百年廟宇傳統建築來設計出特色遊具。

王如杏指出，老師除了帶領學生到中正老街訪談調查，了解鄰近居民對公8公園的期待，設計出在地人心目中公園的配置圖，另外，也由生活科技教師在課堂上，指導學生製作融入汐止在地意象的遊具模型，並且帶著學生到新北市新建工程處發表學生的遊具模型及設計理念，學生對於自己所設計的遊具作品、概念能被採用，都感到自己做了一件非常有意義的事。

現在，公八公園即將落成啟用，青山國中小的師生有機會受邀成為第一批體驗的孩子，九年級的蘇沐瑤表示：「謝謝老師們設計的校訂課程，讓我們能將自己的想法表達出來，並且實際執行為有意義的公民參與，覺得原來學生的意見也能被政府採納與重視，感到很驕傲！」

另外，同樣也是九年級的陳寶，當初也到新工處發表，甚至設計的遊具獲得直接錄用，他表示：「在謝泓儒老師的設計思考帶領下，我也可以設計出融入汐止在地元素的遊具，甚至我還能親自到現場直接玩起我設計的『真正溜滑梯』，真的非常有成就感！」

佔地8000坪水返腳公園，校長王如杏帶著當初有參與設計發想還做出模型的學生先來試玩，透過汐止古名水返腳為意象，透過船、茶葉和紅磚造型設施，傳達早期是以船隻運送茶葉往來貿易等歷史文化串流打造特色公園，另外，噴水池結合的滑梯，也是學生的創意發想，雖然，當初想法裡沒有水，不過，現場完成品水滑梯及噴水池，讓學生們玩瘋了，穿梭水舞中，還溜水滑梯，一身濕也不在意。

汐止

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