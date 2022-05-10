介紹邵族文化 僑泰高中全國專題競賽奪冠

僑泰高中幼保科學生日前參加全國專題製作與創意競賽，以「邵年英雄逐鹿傳奇」、「老古粄不古板-粄的秘密世界」分別獲得家政群專題組第一名和佳作的成績。校長温順德今恭喜他們，並認為獲獎非常不易，也是三年學習的一次總驗收。

温順德說，陳永臻、陳雅柔、史文馨、陳苡婷等4人，以「邵年英雄逐鹿傳奇」為題，用「主題故事桌」作呈現方式，讓學童可以抽換背景、操作人偶道具，重現邵族經典傳奇故事。還運用巧思，將各種果實放入道具盒，學童除可認識植物之外，也可發揮創意，取用果實拼出邵族吉祥物貓頭鷹，精緻呈現邵族的四角吊網、家屋等情境，帶領孩童進一步認識邵族文化。

陳永臻說，在參加比賽之前，組員們利用寒假實習的機會，把作品帶到幼兒園試教，大受孩子們喜愛，許多學童下課後圍繞著他們，一直問「能不能再玩一下？」讓她們感到很有成就感。

另張慈祐、劉家瑄、林姵均、許藝薰等人，以「老古粄不古板-粄的秘密世界」為題，則獲得佳作，她們以客家「粄」文化作為發想，除用繪本呈現不同節日客家人食用的粄之外，還加入小摺頁、拉頁等巧思，帶領學童認識節慶、日曆和各種粄食的口味及特色。

指導老師林玉惠說，主題都是孩子自行發想，比賽的規則是8分鐘介紹、7分鐘評審提問，組內每一個孩子都必須要有所表現。一路看著同學從生澀到能與他人侃侃而談，讓她不得不讚嘆孩子的潛力無限。她也感謝家長一路以來的支持，一起和老師陪伴孩子度過每個練習的夜晚與周末。