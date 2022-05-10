華藝附小將課堂知識變舞台劇本 「奇幻秘境」展現素養

中華藝術學校2022春季展演「咱的春天 咱的夢」系列三~「藝童藝世界-奇幻秘境」，登上大東文化藝術中心演藝廳。

中華藝校附小的兒童英語歌舞劇「奇幻秘境」，劇情是以尋找「秘境」為發想，結合視覺創作、樂曲演唱及生動的肢體表達，讓劇情內容更顯起伏跌宕、扣人心弦，而峰迴路轉的過程更是匯聚孩子們的創意與想像力。

中華藝校國小部主任羅淑芬表示，「奇幻秘境」融合「部定、美語、藝術與人文」三合一的教學能量，由老師引領學生創意發想、師生共同製作演出的背景、服裝與道具，並透過中英文沉浸式教學感受文字情感，再整合音樂、舞蹈、戲劇展演的形式來鋪陳劇情的發展，讓孩子們在每個角色都能自我發揮所長，盡情將課堂所學的知識，在舞台「藝起學、藝起做、藝起玩、藝起體驗、藝起SHOW」，展現華藝附小創意教學的特色，培養學生具備核心素養的能力。

在劇中扮演女主角「愛蜜莉」的學生黃品蓁說，愛蜜莉這個角色分由眾多同學來飾演，劇中設計在各個不同的階段中，都負有特殊且艱鉅的任務，因此艾蜜莉必須面對這些層層關卡，思考如何運用各項技能與資源來迎接挑戰。劇情內容很像我們平常生活所遇見的事情，像是關懷、幫助弱小動物，在道具製作、活動彩排的過程中，同學更了解互助合作的重要性，一起動腦解決問題。

擔綱劇情旁白主持人洪浩予說，「藝童藝世界-奇幻秘境」的劇情除展現平日的學習成果外，大家所繪製的視覺作品更是與世界著名大師的作品相融合，像盧梭、克利、梵谷、畢卡索，彷彿自己的作品就是世界名著，很高興能和百年前的大師在舞台不期而遇。