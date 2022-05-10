快訊

美對台軍售喊卡 專家：國軍應盡速評估部隊需求

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華藝附小將課堂知識變舞台劇本 「奇幻秘境」展現素養

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
華藝附小「藝童藝世界-奇幻秘境」劇情裡的小刺蝟橋段，強調同伴間互相尊重與溝通，展現了十二年國教互助共好的精神。圖／中華藝校提供
華藝附小「藝童藝世界-奇幻秘境」劇情裡的小刺蝟橋段，強調同伴間互相尊重與溝通，展現了十二年國教互助共好的精神。圖／中華藝校提供

中華藝術學校2022春季展演「咱的春天 咱的夢」系列三~「藝童藝世界-奇幻秘境」，登上大東文化藝術中心演藝廳。

中華藝校附小的兒童英語歌舞劇「奇幻秘境」，劇情是以尋找「秘境」為發想，結合視覺創作、樂曲演唱及生動的肢體表達，讓劇情內容更顯起伏跌宕、扣人心弦，而峰迴路轉的過程更是匯聚孩子們的創意與想像力。

中華藝校國小部主任羅淑芬表示，「奇幻秘境」融合「部定、美語、藝術與人文」三合一的教學能量，由老師引領學生創意發想、師生共同製作演出的背景、服裝與道具，並透過中英文沉浸式教學感受文字情感，再整合音樂、舞蹈、戲劇展演的形式來鋪陳劇情的發展，讓孩子們在每個角色都能自我發揮所長，盡情將課堂所學的知識，在舞台「藝起學、藝起做、藝起玩、藝起體驗、藝起SHOW」，展現華藝附小創意教學的特色，培養學生具備核心素養的能力。

在劇中扮演女主角「愛蜜莉」的學生黃品蓁說，愛蜜莉這個角色分由眾多同學來飾演，劇中設計在各個不同的階段中，都負有特殊且艱鉅的任務，因此艾蜜莉必須面對這些層層關卡，思考如何運用各項技能與資源來迎接挑戰。劇情內容很像我們平常生活所遇見的事情，像是關懷、幫助弱小動物，在道具製作、活動彩排的過程中，同學更了解互助合作的重要性，一起動腦解決問題。

擔綱劇情旁白主持人洪浩予說，「藝童藝世界-奇幻秘境」的劇情除展現平日的學習成果外，大家所繪製的視覺作品更是與世界著名大師的作品相融合，像盧梭、克利、梵谷、畢卡索，彷彿自己的作品就是世界名著，很高興能和百年前的大師在舞台不期而遇。

中華藝校校長吳梅嵩表示，華藝附小學生透過「奇幻秘境」完美詮釋勇敢、開朗、積極、正向的人生觀，「藝術源於生活，應用於生活」，這與十二年國教所強調的「核心素養」不謀而合。這次兒童英語歌舞劇，就是要讓想像力、文化力、藝術力，結合國小學生在課堂所學的事物，融入創意及思考。

巨大的蘑菇上休憩著蝴蝶，是華藝附小學童繪製的布景道具。圖／中華藝校提供
巨大的蘑菇上休憩著蝴蝶，是華藝附小學童繪製的布景道具。圖／中華藝校提供
華藝學童的「奇幻萬花筒」融入「克利」的版畫作品，形成與百年大師在舞台的不期而遇。
華藝學童的「奇幻萬花筒」融入「克利」的版畫作品，形成與百年大師在舞台的不期而遇。

小學

延伸閱讀

斥資千萬打造 崑山科大「時尚藝廊」揭牌

國高中只給確診九宮格學生請防疫假？ 教育部釋疑了

藝術家太平雲梯風景區打造呼吸的山丘 計年底完工

南山中學「懷一繼斌書畫印聯展」 藉筆墨藝術撫慰人心

相關新聞

華藝附小將課堂知識變舞台劇本 「奇幻秘境」展現素養

中華藝術學校2022春季展演「咱的春天 咱的夢」系列三~「藝童藝世界-奇幻秘境」，登上大東文化藝術中心演藝廳。

鍬形蟲糞便微生物是空氣救星 竹崎高中學生科展獲佳作

竹崎高中13位學生參加第62屆科展，送出6件作品參展，數量破創校紀錄。高二學生張銘瑋長期飼養中國大鍬形蟲，這次以「糞便中...

來當校園說書人！竹市府招50名環境教育種子教師

為扎根兒童環境永續教育，新竹市環保局將在20、21日辦理「海洋及土壤地下水環境教育種子教師培訓課程」，預計招募50名環教...

技能競賽好成績 新北汐止樟樹實中學生進軍全國賽

樟樹國際實中今年參加第52屆全國技能競賽北區分區賽，三科選手成績表現亮眼，共獲得了2個第一名、1個第二名等好成績，年年刷新得獎數，其中分別拿下服裝創作組及國服組第一名的學生陳穎、廖予嫙，對於八月就要進軍全國賽，也希望能夠為學校爭光，拿下好成績。

新北育德國小的這堂課 學作文也學善待地球

「生活中做哪些事，可以減少地球暖化？」老師提問，新北市育德國小學生發揮減碳小尖兵本色答道：「多吃當季的蔬菜水果」，「做好...

蔡其昌爭取新建校舍 保障台中日南國中、西岐國小師生安全

立法院副院長蔡其昌等人今天會勘台中市大甲日南國中和西岐國小校舍，爭取2億5780萬新建校舍，確保師生安全，教育部表示，日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。