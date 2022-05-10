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鍬形蟲糞便微生物是空氣救星 竹崎高中學生科展獲佳作

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
竹崎高中學生張銘瑋長期飼養中國大鍬形蟲，這次以「糞便中的微生物是空氣救星?」為主題參加科展獲佳作。圖／竹崎高中提供
竹崎高中學生張銘瑋長期飼養中國大鍬形蟲，這次以「糞便中的微生物是空氣救星?」為主題參加科展獲佳作。圖／竹崎高中提供

竹崎高中13位學生參加第62屆科展，送出6件作品參展，數量破創校紀錄。高二學生張銘瑋長期飼養中國大鍬形蟲，這次以「糞便中的微生物是空氣救星?」為主題，花費近兩年時間研究，在寵物昆蟲糞便中找出分解纖維素能力最佳的腸道微生物，並因此獲佳作。

張銘瑋說，藉由此研究找出分解纖維素能力最好的微生物後，可讓稻農不再燃燒稻稈造成空氣汙染，反而可利用微生物分解稻稈，達到地球永續發展的目地。他也以國立大學植病系為目標，希望繼續發展自己熱愛的生物學習。

參加數學科展的高二學生林彤、蘇鈺涵，在老師王新志指導下，研究「三角函數曲線的蝴蝶形」，利用三角函數繪圖，進行各種蝴蝶線的研究，深具創意，也得到評審的青睞獲佳作；參加化學科展的學生黃乙淋、高鳳翊，則探討茶葉和蛋殼吸附重金屬銅離子的情形

竹崎高中校長蘇淵源說，今年的科展主題分布廣泛，還有同學研究以數學模式研究如何交換禮物、聞蟑起舞-蟑螂嗅覺靈敏度及偏好探討、檳榔對秋行軍蟲生長之影響等，感謝校內外老師指導，帶領著同學們由自己發想題目，發現問題、設計實驗，規畫與研究。

蘇淵源說，最重要是，最後進行論證與建模，落實自然科探究與實作的素養訓練，並且讓學生知道「沒有結果也是一種結果」的分析方式，一連串扎實訓練，展現學生科學素養的學習成果。

竹崎高中學生黃乙淋、高鳳翊參加化學科展，探討茶葉和蛋殼吸附重金屬銅離子的情形。圖／竹崎高中提供
竹崎高中學生黃乙淋、高鳳翊參加化學科展，探討茶葉和蛋殼吸附重金屬銅離子的情形。圖／竹崎高中提供
竹崎高中學生張銘瑋對中國大鍬形蟲情有獨鍾，這次以「糞便中的微生物是空氣救星?」為主題參加科展獲佳作。圖／翻拍自張銘瑋臉書
竹崎高中學生張銘瑋對中國大鍬形蟲情有獨鍾，這次以「糞便中的微生物是空氣救星?」為主題參加科展獲佳作。圖／翻拍自張銘瑋臉書

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