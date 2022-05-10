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來當校園說書人！竹市府招50名環境教育種子教師

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
竹市府去年培訓32位「校園說書人」，組成「雨滴三兄弟的水環境大冒險劇團」，透過網路直播演出，學童在課堂欣賞。圖／市府提供
竹市府去年培訓32位「校園說書人」，組成「雨滴三兄弟的水環境大冒險劇團」，透過網路直播演出，學童在課堂欣賞。圖／市府提供

為扎根兒童環境永續教育，新竹市環保局將在20、21日辦理「海洋及土壤地下水環境教育種子教師培訓課程」，預計招募50名環教生力軍，課程以讀、編、講、演為訓練核心，強化演說技巧、肢體表演，歡迎參與結訓成為「校園說書人」。

環保局長江盛任表示，今年「種子教師」培訓對象擴大層面，納入全市166所幼兒園教師及修習幼兒教育學程的學員，考量場地資源有限，將招生50位，且以未曾受訓者為優先。有興趣者請洽詢環保局03-5368920分機3011。

竹市環保局表示，2020年起連三年推出「校園說書人」種子教師培訓課程，逐年升級培訓主題及增加種子教師人數，從「繪講者」32人、「繪演者」32人到今年「與兒童行」50人，有系統地強化演說技巧、肢體表演，生動表演環境教育繪本故事，扎根環境保護永續教育。

去年培訓32位「校園說書人」，組成「雨滴三兄弟的水環境大冒險劇團」，雖因疫情影響，未與兒童面對面演出，改採「劇團所在地表演、連結網路直播」的表演方式，仍然傳遞到國小、幼兒園及圖書館等共計14處，有2303名孩童聆賞。

今年培訓課程第1天將邀請兒童繪本作家、老師蔡幸珍及新竹市故事協會老師王靖丰，利用繪本賞析，讓學員了解肢體與聲音的身體語言，再透過音樂與道具增添節奏訓練，提升聆聽專注度。

第2天請來擅長結合環境、田野及劇場的「磚木取夥」劇場編導黃博鈞，透過肢體暖身、想像力遊戲，跟物品、生物與環境對話，切身感受生態環境遭受污染後的苦與悲。課程最後，將由學員上台「大方秀」，實際操演繪本，再由講師提點注意事項，增進學員表達能力。

竹市府去年培訓32位「校園說書人」，組成「雨滴三兄弟的水環境大冒險劇團」，透過網路直播演出，學童在課堂欣賞。圖／市府提供
竹市府去年培訓32位「校園說書人」，組成「雨滴三兄弟的水環境大冒險劇團」，透過網路直播演出，學童在課堂欣賞。圖／市府提供

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