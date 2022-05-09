技能競賽好成績 新北汐止樟樹實中學生進軍全國賽

樟樹國際實中今年參加第52屆全國技能競賽北區分區賽，三科選手成績表現亮眼，共獲得了2個第一名、1個第二名等好成績，年年刷新得獎數，其中分別拿下服裝創作組及國服組第一名的學生陳穎、廖予嫙，對於八月就要進軍全國賽，也希望能夠為學校爭光，拿下好成績。

掌管三個科的實習主任林莉軒表示，從培訓的過程中，看到三個科的孩子不分你我、互相分享學習經驗及技術，是勁敵更是隊友，實是難能可貴，教學相長讓彼此都挺進了全國，今年成績真的很不錯，共獲2個第一名、1個第二名、4個第三名、1個第四名的豐碩成果，年年刷新得獎數，流行服飾科拿下服裝創作組及國服組雙料第一，多媒體動畫科也不遑多讓，包辦3D數位遊戲藝術組第二名及第三名；資訊科則拿下機器人職類第三名。

連續兩年參加技能服裝創作組，今年榮獲第1名的陳穎同學表示說，很榮幸獲得北區分賽服裝創作第一名，這是第二次參加技能競賽，從高二的技能國服組第一名跨到全國家事類技藝競賽服裝設計組金手獎第四名。在技藝競賽培訓期間，認識了林盈孜國手，她是第42屆國際技能競賽服裝創作組銅牌。經歷了她的分享，開始能掌握比賽的技巧，以方向，學會在生活中找尋設計服裝款式靈感。希望在全國賽能獲得前三名得到國手選拔資格，競選國手，在國際舞台發光發熱，非常感謝指導老師的付出及指導。

榮獲今年國服組第1名的廖予嫙同學則說，訓練的過程很充實，學習到很多以前不知道的技巧，原以為旗袍和一般衣服製作方式一樣，都是用縫紉機做出來的，訓練後才知道原來一大半都是手縫，覺得領型是最難的技法，經常做不好，總是會皺皺的，在老師不厭其煩的指導後進步很多。很高興可以在競賽中獲得國服組第一名的佳績，很感謝老師的指導及科上給予的各項資源，讓我們能無後顧之憂專心練習！接下來的全國賽我會更加努力，接受訓練，為學校也為自己取得好成績。

林莉軒指出，樟樹國際實中成立高中部僅短短五年，即連續3年勇奪北區國服組第一，與服裝相關職類年年皆有學生闖進全國，充分發揮技職特色，展現新北市長期耕耘技職教育的成果，過程中的努力與成長比名次更重要，希望大家能秉持初心迎戰全國賽。