斥資千萬打造 崑山科大「時尚藝廊」揭牌

崑山科技大學建斥資近千萬打造的「時尚藝廊」今天揭牌，校方說，希望建置更健全軟硬體設施，培育全方位時尚專才，成為南台灣時尚娛樂人才孵化中心。

揭牌儀式邀請時尚名人洪偉明、名模暨崑大國際客座教授林韋君、凱渥實業總經理宣美齡、凱渥經紀事業部總經理范清美，及旗下名模洪曉蕾、白彌兒等與會。崑大時尚學程更帶來精彩時尚秀，包含知名品牌「林莉婚紗」禮服走秀、時尚學程畢業生暨國際四校時裝聯展，師生也共同合作，以崑大歷年重要回顧影像為背景，呈現60年代復古舞蹈表演，最後由林韋君帶領學生走秀。

崑山科大說，「時尚藝廊」可透過完整燈光音響控制系統、動靜態展覽、整體造型空間及大型LED屏幕，提供學生進行策展規畫、時尚秀排練、影像設計、燈光控場及時尚秀幕前幕後展演人員學習專業實習空間，也是全國大專院校中獨有專業展演舞台。

此外，該時尚藝廊將展示師生、合作廠商及其他受贈藝術作品，在LED流水燈牆面、華麗造型大門及獨特金屬簾幕襯托，凸顯藝術品美感，場域更珍藏著上千件名師設計的禮服，包含國內名設計師林莉婚紗捐贈服飾、演藝圈藝人曝光的禮服等。