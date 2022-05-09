疫情下的國中教育會考 170名試務人員今起入闈14天

近20萬人報考的國中教育會考將於5月21日、22日登場，170位闈場試務人員今天逐一唱名進入國家教育研究院台中院區國中教育會考印卷分卷闈場，展開為期14天的組題、印卷、分卷等工作。

教育部表示，今年國中教育會考印卷分卷闈場主任職務，由全國試務會副主任委員、台灣師範大學心測中心副主任曾芬蘭擔任，入闈人員包括各學科專家、測驗專家、組題人員、各學科印卷召集人及教育部國教署督導人員等相關工作人員共計170人，就在今天下午2時，在教育部次長蔡清華等人共同見證下，逐一唱名入闈。

今年全國18考區以及大陸考場，總報名人數計19萬9318人。全國18考區總共設置232個考場，下設6263個試場。闈場試務人員於14天的入闈期間，將進行題本組題、印製、裝袋、裝箱；印製完成的題本則將於5月19日、20日由全國試務會協助各考區，在警力戒護下運回試務主辦學校。另外，為因應「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）」，今年大陸考場也將比照110年與補行考試一起辦理。

而在實施各項防疫措施的前提下，今年國中教育會考英語（聽力）照常施測，考試科目包含國文、英語（閱讀及聽力）、數學、社會、自然及寫作測驗，皆以十二年國民基本教育課程綱要第四學習階段學習表現及學習內容為命題依據。除寫作測驗只考1題作文、英語（聽力）為3選1的選擇題型、數學含非選擇題型外，其他考試科目均為4選1的選擇題型。

國中教育會考目前防疫措施包括全程佩戴口罩、量測體溫、不開放陪考、各試場開放冷氣，試場前、後門保持關閉，開啟試場內四個角落的窗戶各5至10公分以維持試場適度通風、加強消毒、管制考場進出動線、確保整體考生應試健康與安全等。請考生務必配合各考區試務會及各考場學校相關防疫措施規定，儘早出門抵達考場學校，請考生與家長務必留意遵守。

全國試務會呼籲，考生務必全程佩戴口罩及入場量測體溫，如故意不配合者，禁止進入考場。考量部分考生可能因為口罩污損須更換或其他問題，得自備具防護性的備用口罩。考試正式開始後，配合監試委員核對考生資料時，得暫時拉下或脫下口罩至可辨識程度，經查驗身分後戴回。屢經勸導仍故意不佩戴口罩或故意不配合查驗身分者，該科考試不予計列等級或級分。