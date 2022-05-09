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小二國文作業畫「成語情境圖」媽見題目秒投降 網友迅速解題

聯合新聞網 / 綜合報導
小學生示意圖。記者葉信菉／攝影
小學生示意圖。記者葉信菉／攝影

不少家長會陪孩子一同完成作業，不過學校偶爾會出一些燒腦的題目，連家長都不知道如何寫。一名家長分享，小二的功課竟有一道題目是需要畫「精益求精」的成語情境圖，令她十分苦惱，貼文曝光後也引起網友熱議。

一名媽媽在臉書社團《爆廢公社》PO出小學二年級的作業，其中一題要畫出「精益求精」的成語情境圖，一旁還補充意思「比喻不斷努力求進步」，令原PO崩潰表示「怎麼感覺這題又…更難了」。

一名家長分享，小二的功課竟有一道題目需要畫「精益求精」的成語情境圖。圖／取自《爆廢公社》
一名家長分享，小二的功課竟有一道題目需要畫「精益求精」的成語情境圖。圖／取自《爆廢公社》

貼文一出，引起千人按讚，紛紛留言「這也太難」、「國文？美術？多元考卷」、「題外話…這是國文考卷還是美術啊」、「這是叫家長畫的吧，小二生懂嗎？」、「這要怎麼畫啦」、「不止要會讀書，還要會畫畫」、「出題者出來面對 」。

不過，也有網友提出建議，「畫一張考90分考卷，再畫往下的箭頭，之後畫考100分考卷」、「一張99分考卷、一個人還在挑燈夜戰讀書 」、「畫一個人在努力跑步」、「畫讀書的樣子就行了」。

國文 小學

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