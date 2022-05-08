南山中學「懷一繼斌書畫印聯展」 藉筆墨藝術撫慰人心

近來疫情持續肆虐，新北南山中學盼透過藝術撫慰人心，藝廊在五月舉辦「懷一繼斌書畫印聯展」，展出何懷碩、陳坤一、王繼光、李德斌四位藝術家的書畫及篆刻作品，作品體現對書、畫、印之熱情與堅持，活動將至20日，歡迎民眾體會篆、隸、草、行、楷各種字體及書法之美。

南山中學說明，何懷碩是著名書法家、畫家、藝術理論家和散文作家，曾任教多所大學，從事美術教學、評論和創作多年，這次展出書法以臨習先賢劇蹟和自運並陳，人物畫則神韻悠長，風貌多元廣博。

陳坤一現任中國藝術研究院篆刻院研究員、中國書法學會、中華民國篆刻學會顧問，平時雖然喜歡寫字，但不熱衷展覽，這次展出相當可貴。他書風自然醇厚，體勢雄闊而氣象萬千，恆思如何透過筆墨傳達個人情性與特色，觀其作品一如其人，儒雅中自具堂堂氣度。

南山中學董事長王繼光沉浸書法篆刻多年，平素習字可以長達8至9小時，在書藝世界中領略真義，忘煩去憂，樂在其中，這次展覽也是由他一手促成。

李德斌曾獲北縣美展篆刻類傳藝獎、文建會典藏計畫書法類等獎項，這次展出是他讀書賞印之餘，心有所感而信手成之，可說是近年心情點滴留駐。

南山中學指出， 「懷一繼斌書畫印聯展」中的四位藝術家皆學識淵博、學養俱佳，對於書藝深有見解和著力，把中國傳統書、畫、印之熱情與堅持貫串其中。