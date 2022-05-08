雙溪高中藝情抗疫情 母親節前學生畫出張張家庭故事

今天是母親節，新北市立雙溪高中節前舉辦「親情之美」繪畫比賽，讓全校同學畫一張「家庭有故事」的照片。美術老師邱蕙萱說，1名學生畫爸爸與車子，背後的故事是哥哥考量家庭經濟，高中畢業後從軍，有穩定收入後送了爸爸1輛車，聽了十分感動。學校目前在圖書館展出得獎作品，分享彼此人生故事。

雙溪高中表示，在疫情正在不斷蔓延時，親情間的聯繫更形重要。校方想讓今年的母親節更具意義，節前在防疫及尊親的原則下，籌辦親情之美繪畫比賽。

雙溪高中校長葉俊士說，希望透過繪畫比賽，啟發同學們的感恩之心，引導子女以具體行動回饋父母、長輩恩情。學校另規畫透過各領域的合作展現學習成果，展出繪畫比賽得獎作品外，還將印製成明信片，配合國文「書信寫作」課程 ，讓學生把「說不出口的情感」，透過文字來表達。

邱蕙萱表示，每個學生分享的照片背後都有故事，其中有一張讓她印象非常深刻。這名學生的哥哥高中畢業後，選擇從軍，並在有了穩定收入後，送給爸爸一輛車；學生畫的照片，正是爸爸開心的與車子合照。

得獎學生王浚宇說，非常感謝學校舉辦繪畫比賽，讓今年的母親節更有意義。參加比賽不僅可以展現他的繪畫技巧，繪畫的過程中也勾起與家人的美好回憶。

雙溪高中學務處主任林佩蓁的女兒也是雙溪高中國中部學生，繪畫作品獲獎。林佩蓁說，女兒畫的圖畫，是家人去克羅埃西亞玩時拍的照片，當天她正是穿著照片中的那一衣服到學校。