長榮大學應日系進駐高雄六龜池田屋 開辦日本文化祭
長榮大學應用日語系進駐高雄六龜池田屋舉辦「黃金五月周-日本文化祭」，今天開幕，校方表示，透過協助六龜池田屋這棟歷史建物推廣日本文化，讓大家更了解日本人的生活習慣、歷史典故與藝文行事，與六龜社區協力共同營造亮點，六龜區長陳昱如感謝長榮大學投標、進駐此歷史建築。
六龜高中以大提琴、阿卡貝拉、合唱等多元創作才能表演為活動揭開序幕，接著應日系文化小天使以鏗鏘有力的祭典舞蹈「盂蘭盆舞」，帶動現場氣氛活力滿溢。
應日系老師歐薇蘋則帶領學生展演日本茶道文化，舉手投足間將款待客人的心意注入茶水中，每個步驟及細節極為講究，讓居民及來賓感受文化意涵和精神。
戶外則設置日式遊戲區，長榮大學入學處將「扭蛋巴士」駛到現場，歡樂的氣氛感染居民。校方表示，不論是扭蛋遊戲或巴士彩繪、遊戲區等，都讓人眼前為之一亮，不單散播著長榮大學的教育熱情，也讓六龜池田屋散發藝文氣息，熱鬧氛圍加上濃厚的日式風情，讓疫情下受影響的鬱悶心情瞬間煙消雲散。
開幕邀請長榮大學董事長黃仁村、校長李泳龍、六龜區長陳昱如、六龜高中校長梁華蓁、六龜國小校長朱淑如、六龜關懷協會等參與。
應日系主任吳幸芬表示，室內文物展覽由學生擔任導覽員，透過日本文化介紹、文獻整理、文化導覽、文物看管、環境整理、日式建物生活體驗、影片製作等經歷得到豐富的行囊，室內文物展覽的3幅日本字「露」、「蔵」、「心舞」便是日本文化祭的中心主軸，「露」讓學生展露學習成效，「蔵」為藉活動將深藏久遠的歷史傳達給大家，將展出到13日。
校長李泳龍表示，長榮大學善盡社會責任，推動永續發展不遺餘力，將持續與六龜區公所攜手重現歷史風華，長期提供學校師生作為充滿異國風情的學習場域，正規畫多元推教課程營運計畫，包含師生移地教學、實作課程、實習等，陸續導入校內各單位教育及資源整合，希與六龜社區、在地學校協力合作創造新的教育模式與發展。
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