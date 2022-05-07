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台南後壁高中師生陶藝作品展 新營文化中心登場

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南後壁高中師生陶藝作品展，新營文化中心登場。圖／新營文化中心提供
台南後壁高中師生陶藝作品展，新營文化中心登場。圖／新營文化中心提供

台南後壁高中開辦陶藝班推廣教育住進20年，師生今天在新營文化中心舉辦「陶裡春風」—陶藝作品展，下午2點30分在2樓文物陳列室開幕。

校方表示，展出作品內容多元，從生活器用的瓶瓶罐罐，到人文茶藝、花藝領域與藝術創作，落實陶藝與生活緊密扣合的概念，發掘素人陶創多樣精采的面向，展現陶藝教學引導、啟發、養成的創作成果，再次閃耀「後中窯」這個後壁高中陶藝的招牌。

後壁高中表示，美工科陶藝教學團隊不僅深化陶藝內涵，寬廣陶藝視野，實現完全陶藝環境，更朝個人陶藝工作能力養成、創作內涵提升努力，「20年來茁壯陶藝幼苗近千人，堪稱嘉雲南地區習陶重鎮，並持續開出的精彩陶藝花朵」。

新營文化中心表示，「陶裡春風」—後壁高中師生陶藝作品展，要將多元精采的陶藝成果，讓民眾一次盡收眼底，帶來師生各自精采的陶藝創作，展期至22日，展場將搭配陶藝紀錄影片播放，讓人更理解製陶的過程，歡迎喜歡藝文的民眾前往欣賞，感受「陶裡春風」身心靈的滿足。

台南後壁高中師生陶藝作品展，新營文化中心登場。圖／新營文化中心提供
台南後壁高中師生陶藝作品展，新營文化中心登場。圖／新營文化中心提供
台南後壁高中師生陶藝作品展，新營文化中心登場。圖／新營文化中心提供
台南後壁高中師生陶藝作品展，新營文化中心登場。圖／新營文化中心提供
台南後壁高中師生陶藝作品展，新營文化中心登場。圖／新營文化中心提供
台南後壁高中師生陶藝作品展，新營文化中心登場。圖／新營文化中心提供
台南後壁高中師生陶藝作品展，新營文化中心登場。圖／新營文化中心提供
台南後壁高中師生陶藝作品展，新營文化中心登場。圖／新營文化中心提供
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陶藝 台南

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