聽新聞
test
0:00 / 0:00
孩子最想聽父母講什麼話？來自韓國教師的一手觀察
「這麼簡單也會錯？」「都幾點了，還不去睡覺！」「你到底在做什麼？」當孩子表現不如預期時，你是否不經意地就先迸出這些話來，卻又在看見孩子受挫的表情時，偷偷感到愧疚和後悔不已？
孩子最想從父母口中聽到哪句話呢？今年二月韓國首爾市教育廳針對市區808位小學、國高中學生調查，發現孩子們最想從爸媽口中聽到的話，依序是：「我的孩子，你做得很好」、「我一直很愛你」、「今天你很努力」、「沒關係，都會好起來的」。孩子又最想從老師口中聽到哪一句話呢？也是「你做得很好」這一句話。
韓國小學教師李定原從教學現場觀察，出版繪本《我想聽的話》(原文書名：내가 듣고 싶은 말)。書中重現生活中各種常見的親子衝突，再以幽默的口吻，說出孩子被責備時的心情。
比如在餐桌上，媽媽經常會說「又來了、又來了！這麼挑食，青菜都不吃，小心大便卡在你的肚子裡！」這時孩子心裡想的是，要是媽媽能換個方式說就好了。比如「媽媽小時候也不愛吃青菜。不過後來，我一小口、一小口吃吃看，結果發現青菜變得越來越好吃了。」一點同理心加上一點鼓勵，不但氣氛緩和許多，孩子也會更願意聽的。
信誼基金會董事長張杏如表示，親子溝通最需要的不是技巧，而是一顆溫暖的心。回到為人父母的初衷，用平靜、平等的口氣和孩子說話，並且聽見孩子心底「最想聽的話」。這些話會讓他們感受到被愛、備受鼓舞，支持他們勇往直前、度過未來的重重關卡。這些話無時無刻像是一股溫柔而堅定的力量，在他們的童年裡播下快樂的種子。
《我想聽的話》贈書活動：
信誼小太陽親子書房臉書，邀請爸媽留言「給孩子溫暖的一句話」，一起傳遞愛的力量。臉書貼文活動https://bit.ly/3kHxyTn
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言