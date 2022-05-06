孩子最想聽父母講什麼話？來自韓國教師的一手觀察

「這麼簡單也會錯？」「都幾點了，還不去睡覺！」「你到底在做什麼？」當孩子表現不如預期時，你是否不經意地就先迸出這些話來，卻又在看見孩子受挫的表情時，偷偷感到愧疚和後悔不已？

孩子最想從父母口中聽到哪句話呢？今年二月韓國首爾市教育廳針對市區808位小學、國高中學生調查，發現孩子們最想從爸媽口中聽到的話，依序是：「我的孩子，你做得很好」、「我一直很愛你」、「今天你很努力」、「沒關係，都會好起來的」。孩子又最想從老師口中聽到哪一句話呢？也是「你做得很好」這一句話。

韓國小學教師李定原從教學現場觀察，出版繪本《我想聽的話》(原文書名：내가 듣고 싶은 말)。書中重現生活中各種常見的親子衝突，再以幽默的口吻，說出孩子被責備時的心情。

比如在餐桌上，媽媽經常會說「又來了、又來了！這麼挑食，青菜都不吃，小心大便卡在你的肚子裡！」這時孩子心裡想的是，要是媽媽能換個方式說就好了。比如「媽媽小時候也不愛吃青菜。不過後來，我一小口、一小口吃吃看，結果發現青菜變得越來越好吃了。」一點同理心加上一點鼓勵，不但氣氛緩和許多，孩子也會更願意聽的。

信誼基金會董事長張杏如表示，親子溝通最需要的不是技巧，而是一顆溫暖的心。回到為人父母的初衷，用平靜、平等的口氣和孩子說話，並且聽見孩子心底「最想聽的話」。這些話會讓他們感受到被愛、備受鼓舞，支持他們勇往直前、度過未來的重重關卡。這些話無時無刻像是一股溫柔而堅定的力量，在他們的童年裡播下快樂的種子。

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