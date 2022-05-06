油廠國小改實中國小部引反彈 市府評估其他方案
台積電將於楠梓產業園區設廠，附近準備設科學實中與國小部，但原定油廠國民小學改制方案卻引起當地反彈；高雄市政府說，先取消這項評估方案，優先推動原本已規劃的其他方案。
無黨團結聯盟籍高雄市議員陳善慧日前在高雄市議會質詢表示，如果油廠國小改制為科學實驗中學國小部，將招收80％楠梓產業園區員工子女，居民擔憂剝奪現有學區及台灣中油股份有限公司員工子女就讀權益。
民進黨籍立法委員劉世芳說，未來橋科和楠科科學實中小仍是以橋頭和楠梓分建2校為目標努力，希望科技部和高市府合作，和居民多溝通取得共識，創造雙贏，成就學子教育環境。
高市府說，以現有學校改制，預算將較市立國小多，軟、硬體設備更新較快速，也能提升教學品質；如果新設，有更多地點可選，較有發展彈性。教育局正在評估多個方案，高雄有路竹、橋頭及楠梓園區，將綜合評估考量，目前尚未定案。
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