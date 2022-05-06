竹縣五龍國小轉型實驗教育學校 推跨域教學、科技課程

新竹縣政府今天指出，新竹縣學校型態實驗教育審議會審議通過，五龍國小成為縣內第9間實驗學校。該校呼應縣長楊文科打造AI智慧園區、科技城，學生人手一平板之外，學校規畫並將爭取讓每生都有機器人，發展科技教育從小加強學生的邏輯運算思維能力，並啟發對程式設計的興趣，儲備未來的人才。

五龍國小表示，因應AI人工智慧時代來臨，學生的5C（晶片Chip、運算Computing、傳輸Communication、連接Connection、雲端Cloud）關鍵能力要超前部署。

111學年度開始的實驗教育，用資訊科技和美感藝術貫穿教學。其中科技課程包括行動創客、機器人、程式設計、科技寶自走車及無人機等，讓學生從玩中做、做中學、學中思、思中覺。

另外，也以涵括視覺、音樂及表演藝術的跨域美感理念，規畫創新藍染、創意彩繪、創藝音樂及創化表演（龍藝）等四門課程，從環境美學、生活美學等心靈美學，提升孩子的美感力與創造力。

學校還開辦森山學堂課程，外聘專教練指導漸進探索森林之美並加強登山安全教育，提供戶外教育和多元探索的學習機會，讓孩子以自然為師，健全生活智慧與勇氣。中年級開始實施的專題研究，培養主動探究精神，訓練組織思維、建構邏輯、分析能力。

教育局表示，五龍國小的實驗教育教學特色之一是跨域／STEAM（什Science科學、Technology技術、Engineering工程、Art藝術、Math數學）教學，在基本學力語文、數學、自然等課程跨域整合，STEAM教學特別應用在科技學程，讓孩子能夠學到統整的知識。