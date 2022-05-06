母親節課程化 親子互動親情增溫

嘉義市大業國中於母親節前夕舉辦別開生面的母親節活動，有別以往，今年首度以綜合領域實驗課程結合母親節「家庭善風行動」，老師簡意文與嘉義大學教授吳芝儀共同研發雙語課程，在課程中，以母親節「創意提案」、「同理心地圖」以及「訪問媽媽」等課程主題，串聯引導學生思考，展現大業國中即轉型實驗中學的課程力。校方表示，母親節課程化，能夠引起孩子們對「媽媽」深度的了解，引發孩子對母親或照顧者的感恩。

大業國中表示，母親節課程中，學生必須腦筋激盪，首先提出「創意活動企劃書」，內容必須包含執行團隊、實施地點、時間、經費預算，並評估預期效益，學生甚至要以甘特圖呈現企劃期程，儼然是位「社企提案人」；接著，學生訪問媽媽或照顧者，完成「同理心地圖」，並在母親節當日執行企劃內容，上傳學校臉書，完成任務。

教學組長簡意文表示，透過「訪問媽媽」以及「同理心地圖」，學生更能感受媽媽的辛苦，並針對媽媽的需求，提出符合母親節主角媽媽-需要的企劃。

8年級葉恩圻同學表示，以前慶祝母親節都是買蛋糕慶祝，在訪問媽媽後，發現媽媽喜歡「和孩子們相處的樂趣」、「看孩子慢慢的成長」，以養育孩子為最大的滿足，因此，他今年提案要做一張手繪卡片，讓媽媽收到獨一無二的禮物；7年級的張圓媛同學表示，她認為「媽媽」是「崇高的職業」，就像24小時全年無休的便利商店，希望媽媽「每年都能獲得一筆獎勵金」，年紀尚小的她還不能賺錢，因此，今年要幫「搥背、揉肩、按摩」，代替給媽媽的獎勵金。

7年級林正修同學的媽媽表示，學校設計同理心地圖，引導孩子透過think、feel、see、do、hear、say等多重感官角度，讓親子間有更深層對話，彼此之間的距離拉近不少。尤其對學校把母親節課程雙語化，覺得很驚豔。