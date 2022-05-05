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國中會考衝刺遇疫情升溫 恆春國中為考生向土地公祈願

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣恆春國中校長張鑑堂帶同老師到恆春高山巖福德宮，向土地公祖祈願，廟方貼心為考生準備土地公加持的平安福袋和2B鉛筆。記者潘欣中／翻攝
屏東縣恆春國中校長張鑑堂帶同老師到恆春高山巖福德宮，向土地公祖祈願，廟方貼心為考生準備土地公加持的平安福袋和2B鉛筆。記者潘欣中／翻攝

111年國中會考將於5月21日、22日兩天登場，學生在最後衝刺階段，還有延燒進校園、不斷升溫本土確診疫情的心理壓力，屏東縣恆春國中為安定考生考前心情，校長張鑑堂昨天帶同老師到恆春高山巖福德宮，向土地公祈願祝福，廟方貼心為考生準備土地公加持的平安福袋和2B鉛筆，盼藉地方守護神的「神力」庇佑，助考生考取理想學校。

張鑑堂說，每年5月的國中會考，是九年級學生面臨人生的第一次重大考試，進入考前最後衝刺階段，又遇上本土疫情升溫，還燒進校園，藉由安定考生心情的土地公祈願活動，給考生靜心安神的力量，家長會也準備祈福小物追分糖，讓每位考生都能考取心目中的理想學校；也因疫情升溫，為避免群聚，祈願活動人數也減到最低。

高山嚴福德宮主任委員謝登勇說，本土疫情持續升溫，也影響家長和考生考前情緒，廟方今年特別為考生準備精心設計的「獨占鰲頭平安香符袋」文創品，再附上可在考試使用的2B鉛筆，鉛筆「奎星高照」字樣，希望藉由神明力量加持的福袋和吉祥物陪伴，讓考生參加會考時能信心滿滿，個個金榜題名。

屏東縣恆春國中校長張鑑堂帶同老師到恆春高山巖福德宮，向土地公祖祈願，廟方貼心為考生準備土地公加持的平安福袋和2B鉛筆。記者潘欣中／翻攝
屏東縣恆春國中校長張鑑堂帶同老師到恆春高山巖福德宮，向土地公祖祈願，廟方貼心為考生準備土地公加持的平安福袋和2B鉛筆。記者潘欣中／翻攝


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