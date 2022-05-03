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豐原翁子國小持續培育科學人才 連8年雙語科學園遊會今登場
台中豐原翁子國小「科學遊園會」已持續8年，此次主題為「跨領域」、「雙語」，科學器材、拍片、布展等皆為六年級學生一手包辦，實踐跨領域學習，也為年底登場的「翁子國小百年校慶」提前暖身。
台中市翁子國小今早10時舉辦「全民科學日 雙語科學園遊會」開幕活動。科學園遊會今年已持續舉辦第8年，此次主題為「跨領域」及「雙語」，讓孩子運用雙語設計科學關卡；歷經半年的籌備，六年級學生一手包辦科學器材、編劇、拍攝影片，甚至後製字幕、特效等皆自行完成，完成科學雙語影片。
今年「科學園遊會」活動分為「闖關」與「票選」兩種模式。「票選」是指獲得網路影片點閱率最高，且活動當天得到最多感恩貼紙的小組，分別可得獎狀一張、獎品一份；「闖關」則是由六年級、科研社學生，應用科學原理設計13攤闖關遊戲，學生自由選擇關卡闖關，過關者在闖關卡上蓋章，集滿10個章並答對1個問題，即可抽科學小禮物一份。
六年級關主劉同學開心地說，「我覺得我們這組很團結，很快就把水術迴戰設計好，從海報到拍片剪接都是自己完成，學到好多，我們的關卡很精采，很期待學弟妹來捧場。」
翁子國小校長詹勝淵表示，每年六年級都需籌辦科學園遊會，是翁子國小重要的校本課程，畢業的孩子有的升上科學班、有的在全國科學展覽獲獎，顯見翁子的教育成效；活動中有很多科學遊戲項目、可以讓所有低中高年級參與，把真正的科學研究精神，融入平時生活及教學實際應用。
立委江啟臣表示，今天是翁子國小百周年熱身活動，學校再過去這幾年，沒有因為百年就鬆懈，反而為了百年繼續往下一個百年努力前進，教學軟硬體，學生的學習表現成績，參加科展成績都非常優越，幾乎常常拿到全國首獎，學校永遠需要大家支持，教育更需要大家一起努力，翁子國小100周年生日快樂。
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