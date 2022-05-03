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走讀美感地圖 南市三校開創學習新亮點

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市子龍國小以「鳥寙花鄉」課程，引領學生跨領域學習，從探索中發覺問題。記者鄭惠仁／攝影
台南市子龍國小以「鳥寙花鄉」課程，引領學生跨領域學習，從探索中發覺問題。記者鄭惠仁／攝影

台南市為推動生活美感教育融入課程，爭取到教育部「美感生活學習地圖實踐計畫」，今年補助子龍、土城國小及中山國每校25萬元，透過跨領域結合在地生態特色，探索校園秘境，孕育師生教與學之美感洞察力、思辨力與實踐力。

子龍國小校長陳金生說，該校以「鳥寙花鄉」課程分生態木作與窳屋共生、窳花共賞與藝遊園藝、情藝四射與生生不息3架構。

陳金生說，跨領域學習課程，從孩子的世界發覺問題，從討論中激發對生命的尊重，並從創課木工的先備經驗，融入美感經驗創作相關藝術作品。過程中利用PBL問題導向學習法，透過問題或情境誘發學生思考，建立學習目標，期許能達到自我挑戰、自我創作以及自我實現。

土城國小以「米羅．洋流@土城」為主題，廣納社區居民及學校師生意見，結合生活經驗脈絡，反應彼此生活美感交流。校長張世昌說，「米羅風格立體雕塑」是學生以米羅概念結合在地農漁村交合元素，運用幾何、童趣集體合作進行創作。學生也利用剩餘的木作材料，發揮創意DIY彩繪塗鴉小房子，牆面設計可鑲嵌設置學童相關作品展示。

中山國中以「鳳凰城上人文優．藝社為翅中山游」為主題，校長林國斌表示，「尋訪鳳凰人文」-文學創作營，鼓勵對府城在地文化與文學創作有興趣的學生參加營隊。透過資料文本蒐集、實地踏查，激發學生瞭解府城文化的動機和興趣。並將古蹟踏查所見所聞，化作文學創作的材料和養分，跟著散文、新詩和攝影短文創作啟發對府城的意象，抒發對在地文化情感。

教育局表示，美的記憶與感動跳脫只能意會不能言傳的意境，透過課程轉化與實踐，帶著孩子把夢想記錄，並從夢想中將抽象美感化作成品。


夢想 教育部

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