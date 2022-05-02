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台南兒藝節藝起賞 改編梵谷星夜用拼貼貼點亮夜空

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市童藝術教育節登場，「藝起賞-Art is Life兒童藝術創作作品邀請展」正在許石音樂圖書館展出。圖／台南市教育局提供
台南市童藝術教育節登場，「藝起賞-Art is Life兒童藝術創作作品邀請展」正在許石音樂圖書館展出。圖／台南市教育局提供

台南市童藝術教育節首波「藝起賞-Art is Life兒童藝術創作作品邀請展」，已在許石音樂圖書館登場，展出7校180件國小學童創作作品，教育局長鄭新輝昨與學生完成改編自梵谷星夜名畫的「台南的夜空」藝術拼貼，象徵點亮台南，為兒藝節展開美麗星空般的啟程。

鄭新輝表示，培養學生創思美學力是兒藝節的核心精神，邁入第3年的活動內涵，更具深度與廣度，著重於學生學習歷程，展現跨域核心素養。

「Art isLife兒童藝術創作作品邀請展」展至5月19日，學生創作內容豐富多元，藉由藝術創作解決生活問題，在疫情時代發想新思維，包括立人國小的「Art is Life：希望城市」

，傳達在疫情、戰亂紛擾下齊心以藝抗疫；菁寮國小學生的「抗疫勇士」，用口罩之盾跟疫苗之劍，把新冠肺炎趕出我們的生活。

作品中也表達追求環境永續精神，如坔頭港國小學生的「海龜的眼淚」利用回收鐵盆、安全帽及寶特瓶等廢棄物創作海龜在海裡面自在悠游的樣子；麻豆國小學生的「化石館」利用常見物品取代畫面元素，把媒材重組成新質感。

展出作品中也不乏人文情懷及在地元素，月津國小的「給梵谷的溫暖」，以梵谷畫作－在亞爾的臥室（The Bedroom at Arles）為創作題材，營造穿越時空的氛圍；太康國小學生的「回憶寶盒」藉由繪製兼具實用性與功能性的校園地圖，引導學生深入認識校園中的人、事、物；新市國小的「台南美食地圖」，利用紙漿創作呈現臺南古蹟及特色小吃攻略。

小學 台南 梵谷

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