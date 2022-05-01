提升兒童保護力 澎湖9日起分批到校施打疫苗

澎湖縣政府今天表示，澎湖6至11歲學童疫苗接種，各衛生所室9日起至20日，分批至各校施打，家長亦可攜帶學童至合約院所接種疫苗，澎湖全縣6至11歲有3482人符合資格。

縣府發布新聞稿指出，為提升兒童保護力，鼓勵踴躍接種疫苗，學校已發放接種同意書，家長有7天時間考慮，5日學校向家長收回接種同意書，如有意願接種者，採校園集中接種方式由衛生所派員到校施打，家長亦可自行攜帶符合資格的學童至合約院所接種。

縣府表示，學童接種莫德納疫苗，施打劑量是成人劑量一半，第一波疫苗中央已配發至澎湖，縣府將調查意願後統一造冊，排定接種日程，預計在20日前完成6至11歲學童疫苗施打。

縣府表示，澎湖全縣共有37所國小，其中有9所附設有幼兒園，符合接種資格（6至11歲）學生約3482人，9日起由西嶼及望安2衛生所醫護人員前往外垵國小、西嶼鄉立幼兒園及望安鄉偏遠花嶼國小開始施打。