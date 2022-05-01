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「限速20公里」新手開車上路台大校園撞倒博士生 拖行2個車身

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新手開車上路台大校園撞倒博士生拖行 雙方私下和解

聯合報 / 記者邱奕能／台北即時報導
台灣大學。圖/本報資料照
台灣大學。圖/本報資料照

台灣大學校園內前天上午發生一起車禍，一名博士生騎著單車在椰林大道上，被同樣是台大學生的女駕駛人開車撞上；這名博士生先送萬芳，後轉送台大醫院，狀況穩定。

據了解，駕駛人是正就讀台大的碩士生，剛開車不久，是「新手上路」。車禍後雙方已達成和解。

台大化學系副教授徐丞志也在臉書發文，他實驗室中最資深的博士生，在校園內離系館不到20公尺的小椰林道上遭汽車追撞。

徐丞志說，這名博士生左側鎖骨骨折，肝臟有挫傷，四肢嚴重外傷。從肇事現場來看，他學生是被車從後方追撞後，臉部著地在車底下被拖行2個車身才停下，但幸好有後背包卡在後腦勺跟車體之間，腦部才沒有受傷。

徐也說，學生很優秀，在校園內速限20公里的道路上被撞成這樣，當老師的實在很難過。

台大醫院 車禍

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