探究螢火蟲 那瑪夏國中奪創校首次高市科學獎

以在地無螫蜂、螢火蟲為研究對象，那瑪夏國中創校26年以來，今年首次參加高雄市中小學科學展覽會展獲多個獎項，也讓更多人看見偏鄉學生探究科學的能力。

依高雄市政府教育局新聞稿，這2件生物科探究作品，分別獲得第2名、第3名與團隊合作獎，並勇奪國中組團體第3名。依校方網站資料，學校7到9年級各只有2個班，學生人數62人，大都為布農族及鄒族後裔，少數為排灣族、漢族等族群。

第2名作品「膠學相長」針對無螫蜂族群研究。無蟄蜂是絕佳傳粉者，但它們對環境要求相當嚴格，包括沒有農藥、有足夠花粉植物，以及有足夠膠源植物等。實驗目的是以物聯網的設備檢測無蟄蜂在那瑪夏、阿里山的活動週期，包括出巢、入巢次數與採集花粉、蜂膠的次數，並取得環境因子，包括溫度、濕度、氣壓與風速等，是否與活動有所相關聯性。

新聞稿指出，研究後發現，無蟄蜂的活動，以及採集食物是以溫度、濕度為主要重要因子。其中，季節性活動高峰為夏季，也發現南部山區的森林環境，十分適合無蟄蜂復育，以及採集花粉、蜂膠等，適合發展相關環境與友善農業。

第3名作品「閃閃螢火蟲」則是針對黑翅螢族群研究。那瑪夏有乾淨的水源與自然資源，孕育許多種類螢火蟲。其中，數量最多的為黑翅螢，美麗閃爍行為也成為那瑪夏重要觀光資源，惟部落長輩總是依自身經驗表示溫度與濕氣要夠了黑翅螢才會出來。

但在賞螢規劃期間並無法每年都如此準確，因此那瑪夏國中學生展開為時1年研究，他們使用螢火蟲族群計量系統，來監測農地裡黑翅螢族群與環境因子，並且利用軟體計算監測影片中黑翅螢的光點數。

最後從中發現黑翅螢最多的期間為3月底，且晚間7時至8時為高峰期；溫度16.5度、濕度88%為最適合黑翅螢條件；大氣壓力越高，黑翅螢數量越少。研究結果提供作為未來那瑪夏賞螢規劃，以及維持生態保育平衡。