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科展獲佳績 桃園六和高中師生同感榮耀

聯合報 / 教育事業部
六和高中學生在桃園市科展獲高中組佳作，校長陳淑惠（右三）與指導老師都表示與有榮焉。
六和高中學生在桃園市科展獲高中組佳作，校長陳淑惠（右三）與指導老師都表示與有榮焉。

六和高中普高201班學生吳予鈞、邱智煊、洪欣緯參加桃園市第62屆中小學科展，以「微型攜帶式聚光太陽能熱發電機」作品參展，表現優異，獲高中組「佳作」，指導老師王薇琳、詹鎮鴻都表示，與有榮焉。

近年各地用電需求增加，但核電有核廢料污染問題，火力發電則有二氧化碳及空汙問題，讓發電方式取決難有共識。

六和的得獎學生表示，會選擇發電機相關題目，是一則以色列利用聚光太陽能發電的報導；這項技術的原理是利用反射太陽光的化學能轉成中間導體的熱能，再將熱能轉換成電能，所以不需多浪費地球資源，較不會造成環境破壞。

指導老師說，實驗過程中，同學開始發想，能否將導體縮小化，變成人人可用的東西，從而減少對火力發電或核能發電的需求。同學們將陽光反射至同一焦點長時間加熱所產生的高溫，利用金屬等吸熱高、導熱效率高的材料，傳導熱至溫差發電片上，再透過半導體的電子移動產生電能，最後儲存至集電器。這整個過程遇到許多困難，最終成功發電並真實用於手機充電。

六和高中校長陳淑惠表示，六校鼓勵學生參加校內外各項競賽，循序漸進引導動手作科學、激發創意，也學習團隊合作，產出的成果有目共睹。

六和高中吳予鈞、邱智煊、洪欣緯（左起）在桃園市第62屆中小學科展獲高中組佳作。圖／六和高中提供
六和高中吳予鈞、邱智煊、洪欣緯（左起）在桃園市第62屆中小學科展獲高中組佳作。圖／六和高中提供

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