莫道是他鄉子弟 溪湖鎮長賀黃宜甄舉重三破全國紀錄

Omicron變種病毒株肆虐全台，我國111年全國中等學校運動會部分項目克服困難舉辦，彰化縣立成功高中舉重隊女選手蕭瑋辰、黃宜甄包辦高女最輕量級的兩面金牌，黃宜甄一舉三破全國紀錄，最為輝煌，溪湖鎮長黃瑞珠同感光榮，今送紅榜到校張貼並致贈獎金。

縣立成功高中位在溪湖鎮，體育班網羅縣內體育好手。今年全中運適逢疫情，被承辦縣市花蓮宣布延後舉行，但已開過會的運動項目教練委員會不在此限，舉重項目得以在嚴守嚴防的情形下辦理，彰化縣立成功高中競賽成績一如預期大放異彩。

蕭瑋辰、黃宜甄都是社頭國中校友，升學成功高中體育班。高三蕭瑋辰參加45公斤量級的比賽，抓舉57公斤，挺舉70公斤，總和127公斤，勇冠群雌奪得金牌。

黃宜甄國三就搬進員林市長游振雄的家，放學後接受市長兼健力高手游振雄指導練習舉重，今年全中運她參加49公斤量級，抓舉75公斤、挺舉96公斤，總和171公斤，三項成績破全國紀錄，成為亞運國手的儲備人選。

成功高中校長林克修說，黃宜甄的家境雖不理想但力爭上游，獲得關心體育運動的善心人士和團體關注，已有基金會願意負擔她的教育和體育訓練所有費用，印證自助人助的道理；他認為社頭國中是蕭瑋辰和黃宜甄的「伯樂」，若沒國中慧眼識英雌，成功高中也沒機緣分享學生的榮耀。

溪湖鎮長黃瑞珠送紅榜之外，贈送3000元禮金給黃宜甄，2000元禮金給蕭瑋辰。黃瑞珠說，這兩名學生就讀縣立成功高中，算是溪湖學子，溪湖鎮以她們為榮，期許年青朋友以她們為奮發向上的楷模。