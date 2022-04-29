聽新聞
test
0:00 / 0:00
莫道是他鄉子弟 溪湖鎮長賀黃宜甄舉重三破全國紀錄
Omicron變種病毒株肆虐全台，我國111年全國中等學校運動會部分項目克服困難舉辦，彰化縣立成功高中舉重隊女選手蕭瑋辰、黃宜甄包辦高女最輕量級的兩面金牌，黃宜甄一舉三破全國紀錄，最為輝煌，溪湖鎮長黃瑞珠同感光榮，今送紅榜到校張貼並致贈獎金。
縣立成功高中位在溪湖鎮，體育班網羅縣內體育好手。今年全中運適逢疫情，被承辦縣市花蓮宣布延後舉行，但已開過會的運動項目教練委員會不在此限，舉重項目得以在嚴守嚴防的情形下辦理，彰化縣立成功高中競賽成績一如預期大放異彩。
蕭瑋辰、黃宜甄都是社頭國中校友，升學成功高中體育班。高三蕭瑋辰參加45公斤量級的比賽，抓舉57公斤，挺舉70公斤，總和127公斤，勇冠群雌奪得金牌。
黃宜甄國三就搬進員林市長游振雄的家，放學後接受市長兼健力高手游振雄指導練習舉重，今年全中運她參加49公斤量級，抓舉75公斤、挺舉96公斤，總和171公斤，三項成績破全國紀錄，成為亞運國手的儲備人選。
成功高中校長林克修說，黃宜甄的家境雖不理想但力爭上游，獲得關心體育運動的善心人士和團體關注，已有基金會願意負擔她的教育和體育訓練所有費用，印證自助人助的道理；他認為社頭國中是蕭瑋辰和黃宜甄的「伯樂」，若沒國中慧眼識英雌，成功高中也沒機緣分享學生的榮耀。
溪湖鎮長黃瑞珠送紅榜之外，贈送3000元禮金給黃宜甄，2000元禮金給蕭瑋辰。黃瑞珠說，這兩名學生就讀縣立成功高中，算是溪湖學子，溪湖鎮以她們為榮，期許年青朋友以她們為奮發向上的楷模。
成功高中的男子舉重成績同樣可圈可點，高三邱建佑參加高男組81公斤級，抓舉107公斤，挺舉128公斤，總和235公斤，得到第八名；高三蕭富謙在高男組102公斤級，抓舉116公斤、挺舉151公斤，總和267公斤，得到第四名。
【文教熱話題】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言