另類母親節音樂會 台南新營南光高中學生吹嗩吶歌頌母愛

「天下的媽媽都是一樣的～」台南新營南光高中今下午在新營文化中心舉辦母親節音樂會，學生吹奏嗩吶、鋼琴等多項樂器，同時合唱來頌揚母愛偉大，不少家長聆聽，度過溫馨又浪漫下午。

為鼓勵學子對母親的愛要即時表達，南光高中每年舉辦此活動，透過音符表達母愛。學校說，前往文化中表演的學生須經過校內初選、決賽，由師長帶領班聯會籌辦，學生利用課餘排演練習。

今年音樂會表演節目，有國、高中部92名學生參與表演，表演項目有合唱團表演、鋼琴獨奏、小提琴獨奏、長笛二重奏及古箏、北管、管樂、舞蹈、樂團表演等。

特別的是，由邱育乾、林冠甫、黃瀚範3名高二學生分别以嗩吶、鼓、小鑼合奏「北管曲牌」，練習不到4個月，以教學影片自學，成為全場一大亮點。

零食樂團表演自創曲「從前從前」，由陳姿羽、周采萱、方倫彬3人所組成，共同創作表演。此外，尚有由高二學生的Spring secret舞蹈表演，呈現多元表演組合。