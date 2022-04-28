另類母親節音樂會 台南新營南光高中學生吹嗩吶歌頌母愛
「天下的媽媽都是一樣的～」台南新營南光高中今下午在新營文化中心舉辦母親節音樂會，學生吹奏嗩吶、鋼琴等多項樂器，同時合唱來頌揚母愛偉大，不少家長聆聽，度過溫馨又浪漫下午。
為鼓勵學子對母親的愛要即時表達，南光高中每年舉辦此活動，透過音符表達母愛。學校說，前往文化中表演的學生須經過校內初選、決賽，由師長帶領班聯會籌辦，學生利用課餘排演練習。
今年音樂會表演節目，有國、高中部92名學生參與表演，表演項目有合唱團表演、鋼琴獨奏、小提琴獨奏、長笛二重奏及古箏、北管、管樂、舞蹈、樂團表演等。
特別的是，由邱育乾、林冠甫、黃瀚範3名高二學生分别以嗩吶、鼓、小鑼合奏「北管曲牌」，練習不到4個月，以教學影片自學，成為全場一大亮點。
零食樂團表演自創曲「從前從前」，由陳姿羽、周采萱、方倫彬3人所組成，共同創作表演。此外，尚有由高二學生的Spring secret舞蹈表演，呈現多元表演組合。
南光高中學務主任翁國欽說，學校舉辦此活動以提供多元適性學習環境，學子站在舞台藉由各種樂器多樣表演，除一展長才亦陶冶性情，以悠揚音樂表達對母愛最真摯的感謝。
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