快訊

拜登提新招制裁俄國 扣俄國財產援烏克蘭

華視推新董座後火速選總經理 公視4名董事聲明：未經認可不妥

另類母親節音樂會 台南新營南光高中學生吹嗩吶歌頌母愛

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
南光高中學生在新營文化中心舉辦母親節音樂會，學生賣力表演詮釋母愛。圖 ／南光高中提供
南光高中學生在新營文化中心舉辦母親節音樂會，學生賣力表演詮釋母愛。圖 ／南光高中提供

「天下的媽媽都是一樣的～」台南新營南光高中今下午在新營文化中心舉辦母親節音樂會，學生吹奏嗩吶、鋼琴等多項樂器，同時合唱來頌揚母愛偉大，不少家長聆聽，度過溫馨又浪漫下午。

為鼓勵學子對母親的愛要即時表達，南光高中每年舉辦此活動，透過音符表達母愛。學校說，前往文化中表演的學生須經過校內初選、決賽，由師長帶領班聯會籌辦，學生利用課餘排演練習。

今年音樂會表演節目，有國、高中部92名學生參與表演，表演項目有合唱團表演、鋼琴獨奏、小提琴獨奏、長笛二重奏及古箏、北管、管樂、舞蹈、樂團表演等。

特別的是，由邱育乾、林冠甫、黃瀚範3名高二學生分别以嗩吶、鼓、小鑼合奏「北管曲牌」，練習不到4個月，以教學影片自學，成為全場一大亮點。

零食樂團表演自創曲「從前從前」，由陳姿羽、周采萱、方倫彬3人所組成，共同創作表演。此外，尚有由高二學生的Spring secret舞蹈表演，呈現多元表演組合。

南光高中學務主任翁國欽說，學校舉辦此活動以提供多元適性學習環境，學子站在舞台藉由各種樂器多樣表演，除一展長才亦陶冶性情，以悠揚音樂表達對母愛最真摯的感謝。

南光高中學生在新營文化中心舉辦母親節音樂會，學生賣力表演詮釋母愛。圖 ／南光高中提供
南光高中學生在新營文化中心舉辦母親節音樂會，學生賣力表演詮釋母愛。圖 ／南光高中提供
台南新營南光高中學生以嗩吶、鑼、小鼓歌頌母愛偉大。圖 ／南光高中提供
台南新營南光高中學生以嗩吶、鑼、小鼓歌頌母愛偉大。圖 ／南光高中提供

音樂會 樂團 台南

延伸閱讀

藝術聯名禮盒好燒！嬌蘭花草水語淡香水母親節75折優惠

疫情蔓延 北市鄰里母親節活動改發紀念品、開齋節照辦

TUDOR、OMEGA母親節推薦時計 動感或柔美、各擁魅力

「宅慶祝」母親節 Uber Eats推餐廳名菜及視覺系蛋糕

相關新聞

不怕髒！ 氣質國中女孩當「黑手」 技藝競賽奪冠

桃園市國中技藝教育競賽今天舉辦頒獎典禮，其中，在「動力機械職群汽車組」拿下第一名的會稽國中學生顏睿誼，打破性別刻板印象，...

班班有冷氣 22縣市國中小啟動

教育部昨在屏東視訊連線全國22縣市國中小代表開啟冷氣，象徵班班有冷氣政策上路。行政院長蘇貞昌致詞說，裝冷氣的困難不只是冷...

中市資訊網路應用競賽成績 明道中學獲國高中雙冠王

明道中學參加台中市中小學資訊網路應用競賽成績揭曉，除了獲得6特優、7優等和4佳作、5甲等好成績，國中組、高中職組團隊也因...

全國分區科展基中、基女與八斗高中 獲特優將進軍全國

日前在宜蘭高中進行全國第一分區科展，基隆區的基隆高中、基隆女中與八斗高中3校表現亮眼，分別獲得不同組別特優，3校獲得代表...

全國高中生文學獎頒獎 鄭文燦：疫情下文字力量更珍貴

為鼓勵高中生創作，武陵文教基金會與桃園市政府合辦「第一屆全國高中生文學獎比賽」，今天舉辦頒獎典禮。散文組和新詩組第一名分...

車禍受傷綁繃帶都不放棄 賓茂國中孩子唱出自信榮譽

台東縣賓茂國中合唱團日前參加「110學年度全國師生鄉土歌謠比賽」，連3屆拿下原民語系國中團體組特優，校方稱讚孩子們不怕挫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。