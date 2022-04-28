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中市資訊網路應用競賽成績 明道中學獲國高中雙冠王

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
明道中學參加台中市中小學資訊網路應用競賽成績揭曉，除了獲得6特優、7優等和4佳作、5甲等好成績，國中組、高中職組團隊也因積分最高，獲得團體雙冠王。圖／明道中學提供
明道中學參加台中市中小學資訊網路應用競賽成績揭曉，除了獲得6特優、7優等和4佳作、5甲等好成績，國中組、高中職組團隊也因積分最高，獲得團體雙冠王。圖／明道中學提供

明道中學參加台中市中小學資訊網路應用競賽成績揭曉，除了獲得6特優、7優等和4佳作、5甲等好成績，國中組、高中職組團隊也因積分最高，獲得團體雙冠王。

獲特優之一的「專題簡報高中職組」以「未來的虛擬世界，元宇宙的崛起」為主題，參與學生郝郁婷、楊琬琳說，選手們需在3小時內完成資料收集、彙整並排版成專題簡報，除了他兩人默契及搭配很重要，也透過多閱讀時事新聞，以及課後多練習，讓自己持續進步。

獲「專題簡報國中甲組」特優的二年級陳星燁一路帶著一年級的陳盈融組隊練習，從一開始生澀，到後來兩人培養默契，並能相輔相成完成任務。他分享，透過參賽，思考分析會更有邏輯，看長篇文章也比較容易找出重點，對各科學習都很有幫助。

校方說，學校會特別為此競賽進行校內模擬甄選，分成動畫、電腦繪圖、程式設計、打字、專題簡報5大職類，再邀請各領域的專業老師分組指導，最後每組僅能有4位同學代表學校參賽，透過扎實的訓練及學長姊傳承，年年都能有好表現。

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