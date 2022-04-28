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全國高中生文學獎頒獎 鄭文燦：疫情下文字力量更珍貴

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
武陵文教基金會與桃園市政府合辦「第一屆全國高中生文學獎比賽」，今天舉辦頒獎典禮。圖／市府提供
武陵文教基金會與桃園市政府合辦「第一屆全國高中生文學獎比賽」，今天舉辦頒獎典禮。圖／市府提供

為鼓勵高中生創作，武陵文教基金會與桃園市政府合辦「第一屆全國高中生文學獎比賽」，今天舉辦頒獎典禮。散文組和新詩組第一名分別由台東女中學生林毓恩和台中市的陳禹甄奪得，其中，散文組第一名獎金15萬，新詩第一名獎金10萬，希望藉由高額獎金，激勵學生創作。

第一屆全國高中生文學獎去年8月啟動徵稿，總共收件1201件，其中散文組489件、新詩組712件，主辦單位邀聘知名作家擔任評審，散文組初審委員包括郝譽翔、吳鈞堯和徐國能，決審委員為李瑞騰、廖玉蕙和宇文正；新詩組初審委員包括顏艾琳、林婉瑜和廖亮羽，決審委員為路寒袖、白靈和陳義芝。

經過初審與決審機制，散文組第一名由林毓恩作品「赤腹鷹南飛」奪得。林毓恩就讀台東女中，她因為參加荒野保護協會的親子團活動，認識到大自然的美，此次把賞鳥紀實寫成散文，獲評審讚賞。決審委員宇文正稱讚作者心思幽微，既寫出天地萬物的壯美，亦表達了對於渺茫愛情的追尋、眷戀和過程中的種種領悟，是難得的結合自然與抒情的散文。

新詩組第一名由陳禹甄作品「浴室」奪得。雖然讀詩和寫詩的時間不久，陳禹甄卻漸漸喜歡上詩文。決審委員白靈認為這首詩以具象的日常性動作，結合趣味性的想像，寫出心中無法趕走的相思，活潑展現人對情感對象的愛意和慾望，意象突出，結尾頗富餘味。

桃園市長鄭文燦表示，世界因為疫情而深受影響，各項藝文活動也被迫中止或延期，在這個艱難時刻，文字的力量更顯得彌足珍貴，因為好的故事可以溫暖人心，好的作品可以讓人揮別煩惱。

武陵文教基金會董事長邱奕志說，鑒於學生寫作風氣越來越貧乏，希望藉由高額獎金文學獎的舉辦，激勵學生創作，吸引學生享受表達的樂趣，鼓勵青年學子更加努力閱讀，同時體察人情，洞見世事，讓社會更加和諧。

武陵文教基金會與桃園市政府合辦「第一屆全國高中生文學獎比賽」，今天舉辦頒獎典禮。圖／市府提供
武陵文教基金會與桃園市政府合辦「第一屆全國高中生文學獎比賽」，今天舉辦頒獎典禮。圖／市府提供

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