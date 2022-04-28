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車禍受傷綁繃帶都不放棄 賓茂國中孩子唱出自信榮譽

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
賓茂國中合唱團日前參加「110學年度全國師生鄉土歌謠比賽決賽」，連3屆拿下原民語系國中團體組特優。圖／賓茂國中提供
賓茂國中合唱團日前參加「110學年度全國師生鄉土歌謠比賽決賽」，連3屆拿下原民語系國中團體組特優。圖／賓茂國中提供

台東縣賓茂國中合唱團日前參加「110學年度全國師生鄉土歌謠比賽」，連3屆拿下原民語系國中團體組特優，校方稱讚孩子們不怕挫折，為追求榮譽、連車禍受傷綁繃帶都要練習，歌聲中唱出文化與自信，是真正的快樂學習。

賓茂國中位於台東太麻里鄉金崙村，全校82名學生中漢族僅4人，78名原住民學生中，排灣族有70人，因此合唱團成員幾乎都是排灣族，七年級入校生第1年都要參加合唱團，練習、傳唱母語歌謠，106、107年度參賽都獲特優第1，之後因疫情停辦2年，今年再度拿下特優榮譽。

賓茂國中校長王淑冠說，合唱團透過東元企業長期贊助外聘老師，邀請張文凱老師指導、協助編曲，加上孩子們無數假日、課後練習，透過音樂感染、歌謠競賽，讓孩子們認識、認同自己文化，全力以赴追求榮譽，連受傷都要綁著繃帶來練習。

她說，這次全國賽1個多月前，合唱團中的1個孩子，因為搭家人的車發生車禍，身體、膝蓋多處受傷，但休息沒幾天，他就綁著繃帶、一拐一拐走進教室要練唱，並表示「快比賽了、沒時間練習」，他身體受傷但還能唱，不能影響團隊成績。

王淑冠說，孩子的話讓她非常感動，也看出合唱團對這群孩子絕不只是歌唱，他們在歌唱過程中一點一滴累積實力，學習面對挫折，如何抗壓、茁壯，進而在競賽中獲得榮譽、掌聲、擁有自信，這是真正的快樂學習。

賓茂國中合唱團日前參加「110學年度全國師生鄉土歌謠比賽決賽」，連3屆拿下原民語系國中團體組特優。圖／賓茂國中提供
賓茂國中合唱團日前參加「110學年度全國師生鄉土歌謠比賽決賽」，連3屆拿下原民語系國中團體組特優。圖／賓茂國中提供
賓茂國中合唱團日前參加「110學年度全國師生鄉土歌謠比賽決賽」，連3屆拿下原民語系國中團體組特優。圖／賓茂國中提供
賓茂國中合唱團日前參加「110學年度全國師生鄉土歌謠比賽決賽」，連3屆拿下原民語系國中團體組特優。圖／賓茂國中提供

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