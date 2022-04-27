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高市原住民族語單詞競賽 親師生練母語救瀕危族語

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市原住民事務委員會在社會教育館舉辦「第七屆原住民族語單詞競賽高雄市初賽」。記者徐如宜／攝影
高雄市原住民事務委員會在社會教育館舉辦「第七屆原住民族語單詞競賽高雄市初賽」。記者徐如宜／攝影

高雄市原住民事務委員會今天在社會教育館舉辦「第七屆原住民族語單詞競賽高雄市初賽」，比賽隊伍來自高雄市各地25隊、130名選手，賽程激烈最終由8組隊伍脫穎而出，並將代表高雄出征全國賽。國小組第一名為樟山國小，國中組第一名那瑪夏國中，瀕危組第一名興中國小，親子組第一名為拉阿魯哇族語的盧浩傑家庭。

高雄市原民會主委阿布斯表示，不同於其他縣市只有「國中組、國小組及瀕危組」，高雄從107年即創新規畫「親子組」競賽組別，並編列獎金，希望能鼓勵每個部落家庭能共同學習族語，傳承文化及智慧。今年親子組報名隊數是歷年最多的一屆，共有14支隊伍參賽，隊伍成員大多是原住民族語言推廣人員輔導的「族語學習家庭」成員，以及族語扎根計畫中的「族語幼兒」，顯示本族語推廣成效已深入家庭，帶動家庭學習族與及充分落實族語扎根，並延續原住民族的語言文化。

比賽採直播，分國小組、國中組、瀕危組及親子組，依語別分類為郡群布農語12隊、海岸阿美語1隊、恆春阿美語1隊、茂林魯凱語2隊、萬山魯凱語1隊、多納魯凱語2隊、拉阿魯哇語4隊及卡那卡那富語2隊，共計8種語別。

原民會表示，透過族語單詞競賽活動，讓原住民族學生可以在遊戲 競賽中「認識」及「熟背」族語單詞，當熟背的族語單詞累積到一定量後，即可結合習得的句型結構，自然而然強化族語聽、說、讀、寫的能力，有效提升原住民族學 生族語學習興趣及成效。瀕危組語言包括賽夏族、邵族、噶瑪蘭族、撒奇萊雅族、魯凱族茂林、魯凱族萬山、魯凱族多納、卡那卡那富族、拉阿魯哇族及卑南族共10族語別。

高雄市原住民事務委員會在社會教育館舉辦「第七屆原住民族語單詞競賽高雄市初賽」。記者徐如宜／攝影
高雄市原住民事務委員會在社會教育館舉辦「第七屆原住民族語單詞競賽高雄市初賽」。記者徐如宜／攝影

原住民 親子 高雄市

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