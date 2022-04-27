小四自然課最難的「回家作業」 家長一看秒懂：真的都靠爸

學校偶爾會出一些燒腦的作業，連家長都不知道該如何幫忙孩子完成。一名家長表示，小學四年級的自然課重頭戲是「養蠶寶寶」，但似乎都是家長在養，孩子只是偶爾看一下，於是想問問大家，「你家有什麼寵物是小孩要求要的？」，引起不少人熱烈討論。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，他表示國小四年級的自然課重頭戲就是養蠶寶寶，但似乎都是爸媽在養，孩子只是偶爾來看一下，「看看蠶寶寶是不是還活得好好的」，於是他好奇，大家家中有什麼寵物是孩子要求想養的，吸引不少家長熱烈討論。

網友紛紛表示，「大部分都這樣啦！剛開始小孩子三分鐘熱度，後面都交給老爸老媽了…」、「以前覺得還好都敢抓，現在突然覺得很噁」、「拜託，真的不要給我養這個，太恐怖了」、「以前我兒子的，最後被我拿去釣魚...總算是不辜負養牠的辛苦了」、「我家都是婆婆在養，養到跟小拇指一樣大隻還結繭變蛾，我三個孩子只有兩個有養，老三學校沒有（婆婆終於不用再養了」、「養蠶寶寶就是跟螞蟻之間的守塔遊戲」、「父母本來就要養啊，小孩只是陪襯，其實是要教導父母如何愛惜生命」。

有網友則分享家裡孩子想養的寵物，「有啊，我家的兩隻雞，不過他們還會生蛋就沒關係」、「我常常問小孩要不要養天竺鼠爬蟲類的，小孩跟我講好恐怖不要…」、「烏龜前陣子還要求養雞」、「獨角仙，都是我在顧」、「我家小四是養竹節蟲ㄟ」、「我家孩子在養小雞」、「都是大人自己要養的，怎麼辦...我都警告女兒不准碰寄居蟹」、「小四改養竹節蟲，說自然課老師要，就記錄牠每天長大多少，從1公分多養到10多公分，根本是累死家長」、「我家是我跟孩子聯合起來說要養，先生沒辦法…」、「魚，真的都爸媽在養」。