水交社旁的驚喜！斑駁圍牆、防空洞化為朝陽

台南市南區大成國中大禮堂後方外牆老舊斑駁，去年彩繪成AT3教練機穿越雲霄，成為水交社入口新意象。內牆部分日前再由南商廣設科老師莫嘉賓帶領學生、校友以「大成·朝陽」為主題彩繪，映對一旁光電球場，展現熱情與活力。

大成國中校長陳惠文說，該校東側緊鄰水交社AT3Q版模型機圍牆，因為年久斑駁，為了美化環境，請來校友且任教台南高商廣設科的莫嘉賓，帶領南商學生彩繪。

時隔半年圍橋內的原籃球場已完成光電球場設置，因旁側有早期留下的防空洞遺跡，環境破爛老舊，再請莫老師幫忙彩繪內牆及防空洞兩側鐵門，也讓環境煥然一新，老師也反映，環境變好，學生上課的心情也不一樣。

莫嘉賓說，因為光電球場面對東方，因此以「大成·朝陽」為主題，有日出朝陽的氣勢與顯現運動員在球場運動的熱情活力。24日他帶領學生及校友邱淑宜、王冠廷、莫荔、黃柏毅、蔡孟洧、莫懿、林嘉珊、陳少芸、沈佳昕? 等人，花了1天時間完成，因天氣熱，又豔陽高照，都快被曬傷。

莫嘉賓、邱淑宜、蔡孟洧、林嘉珊、陳少芸、沈佳昕都是大成國中畢業校友，也是南商廣告設計科學生，大家利用這次機會，發揮所學，返校為母校校園美化盡分心力。

邱淑宜1984年自大成國中畢業，並上南商廣設科，兒子王冠廷，相差30年又讀同樣的高中，有不同時代凝聚、傳承的意義。