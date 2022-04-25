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老師稱讚「段考全部90多分很棒」 小五生痛哭：沒前3名就是爛

聯合新聞網 / 綜合報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

三月底通常是國小段考時期，緊接著五月期中考。近日，有一安親班老師遇到小三、小五學生皆逼近滿分，卻集體恐慌，擔心回家被家長打罵，甚至有小五生考到全班第四名痛哭，讓老師感嘆「成績真的那麼重要嗎？」

該名安親班老師在「Dcard」以「現在國小生壓力都好大」為題發文指出，她在安親班工作一年，原本只帶五年級，後來加帶三年級。這次剛段考完，例行過問成績，卻發現學生們第一句話都是「我完蛋了、我考差了、要被打了」，他們都是考到80幾、90幾分。

「這樣是真的很差嗎？」，安親班老師驚訝地說，甚至有一名五年級學生當著面哭了，並說「我考的很爛，我要被罵死了」，她追問後發現所有科目都考90幾分，還考到全班第四名，便稱讚「第四名很棒耶，你很厲害呀！」，沒想到學生回應「我爸媽一定會罵死我，在他們眼裡沒有前三名就是爛就是不應該」。

另外，一位三年級學生考上第一名，但還是很不滿意，安親班老師問了才知道，「小一時考了98分開開心心的跟媽媽說」，結果，媽媽竟回他「你現在才小一考98分是在開心三小？」。還有小二生早已被父母指定要求考上某國中、高中、大學，訴苦「老師我好累喔」。

各種現象讓安親班老師傻眼「現在小朋友到底壓力有多大」，也困惑「成績對家長來說到底重要的點是什麼？是可以去跟親戚鄰居炫耀，還是滿足自己的慾望呢？」

網友們紛紛表示，「一直以來都是這樣吧，亞洲人的陋習」、「 我認為國小國中是最辛苦的，因為要讀的科目太多」，也有同樣境遇的人說「98分回家被藤條抽，因為我粗心寫錯」、「我國小的時候就這樣欸，要考到全部滿分才會滿意」，還有補習班員工遇過家長緊逼學童「看了很難過」。

安親班 Dcard

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