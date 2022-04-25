中華大學校園徵才博覽會明登場 釋3500個職缺
中華大學明（26日）將舉辦「2022校園徵才博覽會」，這次徵才活動計有超過80家企業參加，提供3500個職缺，多家廠商現場招募優秀人才，讓應屆畢業生瞭解目前產業趨勢及掌握最新就業市場動態。市長林智堅鼓勵所有的青年朋友踴躍參加，一起來新竹「呷頭路」。
林智堅說，市府與竹市五所大學共同合作辦理校園徵才博覽會，加強企業與青年求職者間的連結，並持續推動各項青年就業措施及政策，為青年朋友提升求職技能，希望他們能多加運用，展現青年就業優勢，未來將在新竹持續創造更多優質的就業機會，開創青年職涯發展無限潛能。
中華大學校長劉維琪表示，學校以「陽光青年全人教育」培養學生的品格力及軟實力，持續獲得教育部品德教育特色學校表揚肯定，透過校園徵才博覽會讓學生與企業現場互動交流，期許應屆畢業生能依據自我興趣，把握機會找到理想工作。當天活動現場安排免費職涯導師提供專業職涯諮詢，為學生做好未來就業萬全準備，以瞭解自我特質及規劃職涯發展。
勞工處長黃錦源表示，目前產業逐漸復甦，這次現場設攤的徵才廠商類別多元，邀請廣受歡迎之科技、百貨、餐旅、電子、金融保險等產業別，參與廠商包含許多大型企業、連鎖集團及科技大廠，如力晶積成、京元電子、遠東百貨、UNIQLO、煙波集團、斑馬飲食、鼎王等知名企業，提供應屆畢業生豐富多元的職業別選擇。
另外，黃錦源說明大專青年學生公部門暑期工讀活動，報名至4月29日截止，而5月開始勞工大學即將開課，請青年朋友把握機會踴躍參加，另外提醒求職者及青年，月薪未達4萬元職缺應公開揭示金額或薪資範圍，求職時務必注意自身權益。
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