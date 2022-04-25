民雄國中輕艇隊屢獲獎 但教練嘆：家長不解致招生困難
嘉義縣⺠雄國中輕艇隊今年參加花蓮全中運，輕艇競速項目中獲國男組單人C艇1000公尺第5名；輕艇靜水標竿項目更首闖冠軍戰，最終獲1銀1銅成績，但教練尤為立說，雖輕艇隊近年屢獲佳績，但鄉親還是不太了解，以致招生困難。
民雄國中輕艇隊結合三興國小和⺠雄農工，在縣府輔導下成立輕艇三級基層訓練站，並添購船艇，去年獲得近130萬補助，購9艘競速及激流船艇，首次參加雲林全國中等學校運動會輕艇競速及輕艇激流標桿項目，便獲1面銅牌、1個第四、2個第五和1個第六的成績。
縣府教育處向體育署申請專任運動教練六年計畫甫獲通過，撥補1名輕艇教練今年1月到任，又獲核定補助再添購測功儀等運動科學訓練器材，緊鑼密鼓地投入選手培訓教學，師生共同努力3個多月，終結下甜美果實。
此次⺠雄國中王弘林在國男組靜水標竿C1艇冠軍戰，以些微差距落敗獲得銀牌；蔡舒涵獲得國女組靜水標竿C1艇銅牌外，就讀水里商工的畢業校友吳依辰則搭配學姊奪得1金1銀1銅的成績。
今年全中運輕艇龍舟項目在花蓮鯉魚潭湖畔舉行，但因傳有輕艇選手染疫確診， 大會決議延後舉辦，尤為立說，目前嘉縣選手、教練先回家自主健康管理，狀況良好，待期滿檢測無虞即可回到學校上課，並備戰龍舟項目訓練。
但尤為立也指出，近年民雄國中輕艇隊在全國賽場上雖屢創佳績，許多畢業生更以優異成績考上嘉義高中，但多數地方鄕親仍不瞭解輕艇運動，不知道民雄就有輕艇訓練站，學區國小學童也無從獲取輕艇運動相關資訊，致招生困難。
尤為立說，其實划龍舟就是輕艇運動的放大版，2018年起，雅加達巨港亞運會將划龍舟作競賽項目，未來勢必成台灣最夯運動，未來招生方向將朝輕艇隊與龍舟隊雙管齊下，期望能有更多嘉義子弟，參與這項極具魅力與特色運動。
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