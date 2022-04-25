社團球隊的逆襲 全國少年籃球錦標賽大同、東河登頂
2022第54屆全國少年籃球錦標賽昨天落幕，決賽苗栗大同國小男籃逆轉勝對手新北埔墘國小，東河國小2分險勝強敵高雄民生國小，分別奪下U12男子組、MINI組冠軍，學校師生及地方都引以為榮。
苗栗大同、新北埔墘是籃球場上的宿敵，昨天在台北體育館登場的全國少年籃球錦標賽U12男子組冠軍賽，2隊狹路相逢，埔墘在第二節一度15比10領先5分，結束時大同拉近到14比15，第3節再打出11比4逆轉戰局，終場32比27勝出。
大同國小沒有體育班，籃球在老師兼總教練連威登及太太葉淑娟帶領30年，加上教練徐煒泰助力，成了國小籃球強權，曾於第37、38、43屆全國少年籃球錦標賽奪冠，並獲台灣中油公司贊助，昨天暌違10年在同一場地，奪下全國少年籃球錦標賽U12男子組冠軍。
連威登分析，冠軍戰球員很積極、想贏球，有做到教練一直叮嚀的重點防守，第1、3節有適時的發揮，阻絕對方的進攻，防守成功進而轉換快攻得分，成了致勝的關鍵。
此外，東河國小昨天靠著最後10秒的遠射，17比15險勝民生國小，東河相隔5年再度登上王座，並是110學年度繼2021全國小學籃球菁英盃、2022全國國民小學籃球錦標賽，全國賽事連3冠。
「這次勝利果實特別甜美！」東河老師兼總教練葉致良表示，他因在東河擔任替代役，考回去當老師，教學童打籃球，原本只是希望提供正當休閒活動，意外的是原住民特別有體育天份，5年前第49屆拿下全國少年冠軍，後來幾年屢戰屢敗。
葉致良分析東河是社團球隊，利用下午4點放學以後時間，及假日視狀況訓練，質與量相較其他球隊明顯不足，他引進日本式球風，講求有趣、有效率，加上選手肯努力，辛苦汗水練就冠軍身手，也看見開花結果。
另，賽事個人部分，大會優秀教練徐煒泰、葉致良，具潛力球員大同曾科銨、林劭希、林本立、黃宥瑄、彭子千，及東河高子喬、風岳希、根昱晟、風宇祥、夏浚嵐。
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