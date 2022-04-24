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台南小台江植生 響應嘉南大圳國家綠道種10萬棵樹

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市小台江親師生今天到嘉南大圳植樹，響應小英總統為嘉南大圳種10萬棵樹行動。圖／台南社大台江分校提供
台南市小台江親師生今天到嘉南大圳植樹，響應小英總統為嘉南大圳種10萬棵樹行動。圖／台南社大台江分校提供

台南市小台江河流讀書會甫滿17歲，今天結合農水署、林務局嘉義林管處、社大台江分校，響應小英總統為嘉南大圳國家綠道種10萬棵樹行動，種下59棵九芎幼苗，前國發會副主委曾旭正也參與植樹，大家呼籲大圳沿線學校親師生、社區居民、企業持續植樹，優化嘉南大圳國家綠道，以公民力量保育百年水圳生態及文化。

台南社大台江分校執行長吳茂成表示，五月第一個星期日是台江水日，今年提前一周在嘉南大圳東山段進行「水圳植生:萬人種樹」倡議行動，也實踐世界地球日的精神，希望10年種樹後，讓台灣未來的兒童可以在綠色隧道的水圳漫遊學習。

今天上午小台江親師生及社大台江分校老師，齊集嘉南大圳國家綠道東山段，曾旭正也從吉貝耍騎單車來會師，共同參與「水圳植生：萬人植樹」倡議行動，農水署及林管處提供50棵九芎幼苗，在社大台江分校老師沈介文的講解指導下，進行水圳植樹行動。

小台江三年級學生陳亭甄表示，她的哥哥和學長們上月12日從台江騎著單車到東山與總統參加嘉南大圳國家綠道啟用及植樹典禮，這次是響應小英總統為嘉南大圳種10萬棵樹，來此植樹，期待種下的樹未來成為綠色隧道。

學生張承熙說，3月他有和小英總統一起植樹，今天再來到這裡為國家綠道種下50棵台灣原生種植物九芎，期待更多人響應。

曾旭正看到小台江為嘉南大圳國家綠道植樹，實現台灣國家綠道願景，認為是很棒的事，「10年種樹，後人乘涼，同學長大後，這裡就有美麗的綠道了。」

台江 台南

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