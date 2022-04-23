員林家商創校70年 四大主軸、十大活動重現榮光

「人生七十才開始。」國立員林家商今天歡慶創校七十周年，校友獻藝獻唱之後，學生群科特色展演應用外語、製作服裝、古典彩妝等學習成果，讓來賓看得目不暇給，校慶歡樂最高點是合切生日蛋糕，禮堂降下五彩紙花，全場歡呼「員林家商生日快樂！」

員家原本策畫重返1952復古園遊會，因Omicron疫情喊停，其餘節目照常在禮堂進行，校友管樂團演奏「鬼滅之刃─紅蓮華」等名曲，校友合唱團唱出「感恩的心」等歌曲及校歌，隨後校長陳定宏頒獎表揚績優教師和傑出校友，感謝教師和校友的付出，接著學生渾身解術開始群科特色展演。

員家八科─綜、家、幼、服、商、貿、英、美，各以歌舞秀、啦啦隊操、舞台劇、華麗古裝走秀、敲打廚具等形式表達群科特色，敲打歌舞秀尾聲，學生拿手縫布花拼成三層生日蛋糕，亦假亦真，校長陳定宏邀來賓合切蛋糕，禮堂響起生日快樂歌，歡樂達到最高點。

校友會前理事長魏惠君，也是彰化縣幼稚教育事業學會第十八屆（現任）理事長，當選創校七十周年傑出校友，今受表揚。她說，1985年畢業後即從事幼教工作，在學期間老師告訴她「手要快、眼要明、手腳要靈活、嘴巴要」這「四要」造就她事業成功的基礎，幼兒教育改變人一生的初始，給幼兒多少，幼兒就吸收多少，幼兒教育格外重要。

魏惠君的女兒2013年考進員家幼保科，「媽媽學姐、妹妹學妹」蔚為美談；魏惠君說，因緣俱足讓她的女兒成為學妹，她感到榮幸，會與女兒繼續幼兒教育奉獻。