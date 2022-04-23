員林家商創校70年 四大主軸、十大活動重現榮光
「人生七十才開始。」國立員林家商今天歡慶創校七十周年，校友獻藝獻唱之後，學生群科特色展演應用外語、製作服裝、古典彩妝等學習成果，讓來賓看得目不暇給，校慶歡樂最高點是合切生日蛋糕，禮堂降下五彩紙花，全場歡呼「員林家商生日快樂！」
員家原本策畫重返1952復古園遊會，因Omicron疫情喊停，其餘節目照常在禮堂進行，校友管樂團演奏「鬼滅之刃─紅蓮華」等名曲，校友合唱團唱出「感恩的心」等歌曲及校歌，隨後校長陳定宏頒獎表揚績優教師和傑出校友，感謝教師和校友的付出，接著學生渾身解術開始群科特色展演。
員家八科─綜、家、幼、服、商、貿、英、美，各以歌舞秀、啦啦隊操、舞台劇、華麗古裝走秀、敲打廚具等形式表達群科特色，敲打歌舞秀尾聲，學生拿手縫布花拼成三層生日蛋糕，亦假亦真，校長陳定宏邀來賓合切蛋糕，禮堂響起生日快樂歌，歡樂達到最高點。
校友會前理事長魏惠君，也是彰化縣幼稚教育事業學會第十八屆（現任）理事長，當選創校七十周年傑出校友，今受表揚。她說，1985年畢業後即從事幼教工作，在學期間老師告訴她「手要快、眼要明、手腳要靈活、嘴巴要」這「四要」造就她事業成功的基礎，幼兒教育改變人一生的初始，給幼兒多少，幼兒就吸收多少，幼兒教育格外重要。
魏惠君的女兒2013年考進員家幼保科，「媽媽學姐、妹妹學妹」蔚為美談；魏惠君說，因緣俱足讓她的女兒成為學妹，她感到榮幸，會與女兒繼續幼兒教育奉獻。
值得一提的是員家七十周年校慶從硬體場布到軟體演內容都出自員家師生及校友之手，例如場布繪圖主視覺出自教務主任楊國霖手繪和學生徵稿創作，落款大字是退休教師張懷仁的書法，尤其「傑出校友遴選委員會」推選22名傑出校友，從享譽國內外的聲樂家、大學教授到傳藝金曲獎得主，見證「員家柒拾 飛升騰實」的輝煌辦學績效。
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