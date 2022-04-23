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學生搶當青蚵嫂 古寧國小石蚵課獲全國戶外教育優等獎

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
古寧國小的學生一起體驗剝蚵，每個人剝起蚵來，從「做中學」，架式十足。圖／古寧國小提供
古寧國小的學生一起體驗剝蚵，每個人剝起蚵來，從「做中學」，架式十足。圖／古寧國小提供

古寧頭的石蚵養殖已有400多年的歷史，對蚵民而言，這是大海的恩賜。每年3-4月古寧國小都會配合校本課程，帶領五年級學童與古寧頭蚵農一起下石蚵田，當一日蚵農，體會蚵農辛勞，這套古寧石蚵課程，近日獲全國戶外教育課程模組優等獎，讓師生都覺得很光榮。

在春暖霧氣瀰漫的清晨，古寧國小學童當一日蚵農，在校長黃芸芸、社區蚵農及老師的帶領下，從古寧頭北山出海口出發，每人全副武裝戴起手套、穿著膠鞋、拿著擎刀、提起桶子下石蚵田擎蚵，不少第一次體驗小朋友說，昨晚開心的睡不著。

李同學說，走在水巷蚵埕間，可以近距離觀察蚵田潮間帶泥沼中的生物，在腳丫子接觸石蚵田泥淖的瞬間，大家都充滿驚喜，常會引來同學驚叫聲連連，學生在石蚵田擎蚵、撿蚵、洗蚵、挑蚵，並發現潮間帶生物螃蟹、藤壺、海螺、招潮蟹、彈塗魚、蝦子、稚鱟等，都讓大家讚嘆不已。

哇！好大的石蚵哟！學生返回學校後，把石蚵倒在蚵桌上體驗剝蚵，老師教導學童觀察石蚵外型並教授剝蚵技巧，每個人剝起蚵來，從「做中學」，架式十足，越剝越起勁，不一會功夫，5、6斤的鮮美石蚵就盡在眼前。

古寧國小近年來積極推展戶外教育課程，帶領孩子藉由家鄉傳統石蚵產業資源，與自然生態連結，由學校教學團隊共同研發「海鄉蚵情—古寧400年石蚵田探祕」之課程，引導孩子觀察、探索、發現、想像、實作、反思，榮獲教育部「全國110年度戶外教育優質課程模組」國小組優等獎，探究海洋生態保育，喚醒關愛家鄉情懷，建立在地認同，力行環境永續。

據了解，除了帶領古寧學子實際走訪四百年歷史的「石蚵地景水巷蚵埕」，了解潮汐原理、傳統石條養殖過程，也探索潮間帶蚵田生態，學習擎蚵、剝蚵、洗蚵、挑蚵、食蚵等實作課程，還會製作美味的蚵仔麵線、蚵嗲等，並善用蚵殼進行廢棄物再利用藝術創作，一條龍的學習讓學生一窺古寧石蚵產業全貌。

黃芸芸表示，這個海鄉蚵情課程，將教學活動延伸到戶外，讓學習不只是侷限於課室中，還激發學生思考、表達，從探索潮間帶自然生態與環保議題做省思，很受學生的歡迎，校方也希望透過實作課程，帶領孩子認識鄉土環境，結合社區永續發展。

每年3-4月古寧國小都會配合校本課程，帶領五年級學童與古寧頭蚵農一起下石蚵田，當一日蚵農，體會蚵農辛勞。圖／古寧國小提供
每年3-4月古寧國小都會配合校本課程，帶領五年級學童與古寧頭蚵農一起下石蚵田，當一日蚵農，體會蚵農辛勞。圖／古寧國小提供
古寧國小的「海鄉蚵情—古寧400年石蚵田探祕」之課程，由蚵農指導學童掏洗石蚵。圖／古寧國小提供
古寧國小的「海鄉蚵情—古寧400年石蚵田探祕」之課程，由蚵農指導學童掏洗石蚵。圖／古寧國小提供
古寧國小的課程，以蚵農為師，讓小朋友體驗當一日蚵農，體會蚵農辛勞，相當有意義。圖／古寧國小提供
古寧國小的課程，以蚵農為師，讓小朋友體驗當一日蚵農，體會蚵農辛勞，相當有意義。圖／古寧國小提供
五年級學童與古寧頭蚵農一起下石蚵田，當一日蚵農，學習擎蚵。圖／古寧國小提供
五年級學童與古寧頭蚵農一起下石蚵田，當一日蚵農，學習擎蚵。圖／古寧國小提供

潮間帶 自然生態 教育部

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