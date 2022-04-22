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水里國小學生巒大林班地植樹 避免土砂崩落釀災
4月22日是世界地球日，南投林管處今天在水里鄉巒大事業區第23林班地土砂捍止保安林植樹，邀請水里國小師生30人參與植樹造林，南投林管處今年共有企業認養13.76公頃造林，希望有更多人參與，保護國土生態綠網。
南投林管處長李政賢說，南投縣位處台灣心臟地帶，有高山峻嶺，加上地震、颱風之影響，容易產生崩塌及土石流等災害，今年世界地球日的主題是「投資我們的星球（Invest in Our Planet）」，凸顯保護林木對生態永續的重要。
今天上午南投林管處與日月光環保永續基金會合作植樹，志工解釋，今天植樹地點為「土砂捍止」保安林，主要畫設在山區地形陡峭、岩層破碎易崩塌地區，溪流兩側或水庫上游，防止土砂崩落損壞道路、水庫溪流淤積釀成災害。水里國小學生種植的樹苗，將來成樹成林，也能持續保護生態環境。
南投林管處表示，早期造林工作多由政府單位編列公務預算，近幾年環保意識深入人心，愈來愈多民眾、企業認同植樹造林重要性，參與、捐助植樹工作。
今年度企業認養植樹熱烈，已接受4家企業團體捐助，認養13.76公頃造林，預計栽植光蠟樹、相思樹及香杉等共4萬2107株樹苗，日月光環保永續基金會更一口氣認養水里、中寮、竹山、信義等面積共9.4公頃。
李政賢說，感謝日月光集團承擔企業責任，為台灣播下希望種子，也希望更多國人、企業一起來守護台灣土地，讓友善環境與生態永續落實到生活。
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