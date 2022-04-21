台江流域學習迎合新課綱 台南從幼兒園到大學的新學習

台南社大台江分校結合大學、國高中、小學、幼兒園，推動台江流域學習行動，探索台江流域公共議題，發展出各項社會實踐的實作，多校今起聯合舉辦《探索與實作》故事展，讓親師生看見「台江本土教育」可以陪伴孩子從幼兒園到大學、社大終身學習。

台江分校執行長吳茂成表示，台江流域學習《探索與實作》故事展，展出主題，從幼教探索社區、台江流域生態、小台江親師生設計桌遊帶領師生遊台江、水水長安繪製繪本守護台灣暗蟬、海東國小發展智慧防災設計、和順國中發展《草地醫生》經典閱讀，帶領同學探索《疾病與生命經驗》，安南國中參與台江社區博物館，發展出台江十六寮桌遊、十二佃神榕、淵海佛祖繪本及微電影，土城高中發展在地書寫、大學則是發展台江流域空間設計專題，台江分校民俗文化班，完成台江十六寮社區博物館探索及手冊共筆，即日起到5月8日於台江文化中心2、3樓展覽廳展出。

和順國中校長謝連陽表示，該校發展草地醫生課程3年，一開始插圖彩繪，引導學生探索、訪查，最後完成「以病苦為詩」的詩文創作，再從詩文創作變成圖像的創作，把學習場域擴展到台江社區。

學生說，探索台江故事過程滿好玩且有趣，也很有收穫，在學校不是很無聊的讀書而已，還認識了在地文化；也有學生說，一開始先閱讀了《草地醫生》，然後探索、簡報及創作，同學都很厲害，詩寫得好，圖也畫得好，覺得醫師吳平成醫生願意走很遠的路，去幫助病人，草地醫生的精神令人感動。

海佃國小「小台江」家長李竑鋝表示，台江建庄將快2百年，透過這次學習展可以把台江流域文化特色展現出來。他們以台灣山海圳國家綠道及台江十六寮歷史文化，發展桌遊教材，親師生一邊做一邊學，也因為參與「小台江」，以及跟「大廟興學」的文化行動，孩子們也會覺得做這件事是為家鄉付出心力，認同家鄉、台江之美。