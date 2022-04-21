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明德國中空氣槍射擊表現佳 議員建議改建多功能體育館

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
明德國中空氣槍射擊表現佳，議員張耿輝和體育會理事長鄭錦洲都建議，學校爭取改建多功能體育館。記者游明煌／翻攝
明德國中空氣槍射擊表現佳，議員張耿輝和體育會理事長鄭錦洲都建議，學校爭取改建多功能體育館。記者游明煌／翻攝

基隆市明德國中在空氣槍射擊歷年來在各項賽事都有亮眼表現，今年在全中運個人、團體項目奪下4銀，基隆市空氣槍射擊委員會主委張耿輝議員、基隆市體育會理事長鄭錦洲今天前往致贈紅包勉勵，兩人都建議，學校運動場可改建多功能體育館，結合停車場解決停車問題，並建可容納射擊中心及各種球場的體育館，解決培訓選手基地不足的問題。

明德國中在今年全中運射擊項目傳捷報，徐逸儐在10公尺個人空氣步槍奪銀，徐以倫、陳禹岑、李靚甄則在10公尺女子團體空氣手槍同樣也拿下銀牌。鄭錦洲、張耿輝今天致贈紅包給選手及林國豪、高秝彤教練。

鄭錦洲表示，明德國中歷年來在空氣槍射擊表現都很好，非常不容易，學校運動場可思考改建多功能體育館，解決停車和運動問題。

張耿輝說，基隆這幾年無論籃球、羽球、游泳、射擊、射箭以及田徑等都有不錯表現，可惜「雨都」室內運動場地少，更缺各項運動選手的培訓基地，許多選手為了訓練經常得長途跋涉到外縣市練習。

張耿輝表示，日前前往台北市文山運動中心參訪，館內除各運動中心基本的泳池、健身房、多功能球場之外尚有攀岩場、空氣槍射擊場和競賽等級火藥槍射擊場，基隆唯一的國民運動中心相較下相形見絀。學校運動場可改建多功能體育館，地下除提供停車外，並可建可容納射擊中心及各種球場的體育館，解決培訓選手基地不足的問題。

明德國中空氣槍射擊表現佳，議員張耿輝和體育會理事長鄭錦洲都建議，學校爭取改建多功能體育館。記者游明煌／翻攝
明德國中空氣槍射擊表現佳，議員張耿輝和體育會理事長鄭錦洲都建議，學校爭取改建多功能體育館。記者游明煌／翻攝

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