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全校26人都參加 屏縣新埤國中全國鄉土歌謠賽獲優等

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣新埤國中合唱團，在前往比賽地點台東縣途中，行經休息站時，師生們決定來個快閃練習。圖／屏東縣新埤國中提供
屏東縣新埤國中合唱團，在前往比賽地點台東縣途中，行經休息站時，師生們決定來個快閃練習。圖／屏東縣新埤國中提供

屏東縣新埤鄉新埤國中全校學生僅26人，是縣內人數最少的學校，但在師生努力練習下，參加全國師生鄉土歌謠比賽東南亞語系中，以Wau Bulan（馬來西亞語：風箏）、Jinkly Nona（麻六甲傳統歌謠）獲得優等。學校合成團成軍僅3年，老師和孩子們利用夜間和假日練習，加入合唱團前提是要寫完規定的功課。

這次比賽地點在台東縣， 19日比賽前往途中，行經台九線一處休息站時，師生們決定來個快閃練習，剛好遇到遊覽車停靠休息站，師生們就在和遊客保持距離情形，做快閃兼暖身的合唱演出，校長張浩鳴說，「上車練唱，下車表演」。

張浩鳴今表示，新埤國中合唱團取名「玩埤人生」合唱團，全校學生26人都參加，也利用青銀共學機會，到鄉內各社區關懷據點與老人養護機構獻唱，讓學生體驗生命教育的現場。

張浩鳴說，學生幾乎從零學習，大多沒有樂理基礎，透過不斷練唱，一字一音和孩子共同找到正確的發音及音準。在學生們獲得肯定後，看到學生的眼神充滿自信和成就感，最令他感動。

合唱團的帶隊老師李茂宗、潘麗卿，會觀察隨時了解孩子的狀況，擔任女高音八年級的賴家羚、八年級男聲Bass李勝愷是合唱團的主力。九年級的王星諭專司打擊，鼓藝超強。

七年級的潘湘妍轉學半年就和七年級潘羿妏、九年級潘郁婕組成三大女高音，張浩鳴說，每一名學生都認真投入比賽，將過程的努力化成甜美成果。

學校感謝鄉長及各鄉民代表、學生家長、顧問團、社區賢達及善心人士的支持下，獲得充足支援。鄉長林志成出錢出力，常到學校來關心學弟學妹們學習情形，對合唱團的練習提供建言。代表賴俊憲也號召民間企業廣榮公司、代表會主席潘和源、副主席林維洋、代表李良田及潘正輝先生，集資2萬8千元做為孩子到台東的旅費。家長會長張文豪與太太王佳雯也常陪伴孩子們練習，並提供補充體力的食品及飲料。

屏東縣新埤國中合唱團，在前往比賽地點台東縣途中，行經休息站時，師生們決定來個快閃練習。圖／屏東縣新埤國中提供
屏東縣新埤國中合唱團，在前往比賽地點台東縣途中，行經休息站時，師生們決定來個快閃練習。圖／屏東縣新埤國中提供
屏東縣新埤國中合唱團學生26人，全校都參加，合唱團成軍3年，參加全國歌謠鄉土比賽都獲得優異成績，學生們也展現自信。圖／屏東縣新埤國中提供
屏東縣新埤國中合唱團學生26人，全校都參加，合唱團成軍3年，參加全國歌謠鄉土比賽都獲得優異成績，學生們也展現自信。圖／屏東縣新埤國中提供

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