別慌「蟑」 永慶高中綠能捕蟑屋奪雲嘉嘉區科展特優

第62屆國立縣（市）公私立高中第四區科展成績揭曉，嘉義縣立永慶高中榮獲一特優、一優等、二佳作，成績大放異彩，其中，工程學科組(一)的「別慌『蟑』-IoT結合綠能清理之探究」勇奪特優，將代表第四區 (雲林縣、嘉義市、嘉義縣)，7月前進全國賽。

陳俊伊、蔡承志去年以「環保綠能捕蟑屋」作品，參加2021年第四屆新興科技智慧物聯網創意應用高中實作組競賽，以及今年初嘉市AIoT推廣暨創意科技實作競賽，兩次比賽都榮獲第一名，本次科展再獲特優。

陳俊伊說，會以捕蟑屋作主題，是有一天與同學閒聊提到家中常有蟑螂出沒，該如何解決？與指導老師蔡羽峰討論，鎖定研究方向，藉所學資訊技術結合環保概念，參考市售滅蟑產品，列出這些產品缺點，重新思考解決方案，最後設計可重複使用滅蟑工具。

蔡承志表示，利用中間設置誘餌區吸引蟑螂進入，當靜電感應偵測到蟑螂，蟑螂屋會立即高壓電擊，啟動刷子將蟑螂推入後方回收盒，清除時，只需拉開回收門就可輕鬆清理，蟑螂屋電力來源，全靠太陽能發電後儲存至鋰電池供夜間捕蟑使用。

另，運用IoT物聯網技術，不論開機、電力不足、電力充飽或捕獲蟑螂時，行動載具都會收到LINE訊息通知，且捕蟑情況會同步記錄Google試算表，藉收集數據進一步分析蟑螂出沒地點與數量關係，了解家中蟑螂多寡，推斷未來是否要繼續放置或更換地點來提高捕蟑效率。

他們從構思、硬體電路設計、控制程式編寫到外觀製作，費時5個月，尤其外觀部分因卡榫對位設計錯誤，須不斷反覆修改直到位置正確，就花近2個月時間，之後再經3個月捕蟑測試，包括家中最容易出現蟑螂的廚房、浴室及陽台，耗費8個月完成。漫長過程就是為印證捕蟑成效。

永慶四組作品參賽全數獲獎，得獎率百分百。除工程學科類特優獎，曾崇御「方形大額蟹蛻殼與扁蟹奴外體發育之初探」獲動物與醫學學科類優等，吳冠穎、徐昕妤「我思. 我在-由睡眠探討意識的形成機制」獲佳作，另外，朱珮綸、陳奕豪、陳祐鈞「當DNA繞射遇見普朗克常數」也獲物理與天文學科類佳作。