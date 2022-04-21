快訊

輔大校長江漢聲PCR陽性 國內首例大學校長染疫

周玉蔻驚傳染疫 過去3天上節目政治人物「一拖拉庫」

別慌「蟑」 永慶高中綠能捕蟑屋奪雲嘉嘉區科展特優

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
第62屆國立縣（市）公私立高中第四區科展成績揭曉，嘉縣立永慶高中陳俊伊、蔡承志，參加工程學科組(一)的「別慌『蟑』-IoT結合綠能清理之探究」勇奪特優，將代表第四區雲嘉嘉7月前進全國賽。圖／永慶高中提供
第62屆國立縣（市）公私立高中第四區科展成績揭曉，嘉縣立永慶高中陳俊伊、蔡承志，參加工程學科組(一)的「別慌『蟑』-IoT結合綠能清理之探究」勇奪特優，將代表第四區雲嘉嘉7月前進全國賽。圖／永慶高中提供

第62屆國立縣（市）公私立高中第四區科展成績揭曉，嘉義縣立永慶高中榮獲一特優、一優等、二佳作，成績大放異彩，其中，工程學科組(一)的「別慌『蟑』-IoT結合綠能清理之探究」勇奪特優，將代表第四區 (雲林縣、嘉義市、嘉義縣)，7月前進全國賽。

陳俊伊、蔡承志去年以「環保綠能捕蟑屋」作品，參加2021年第四屆新興科技智慧物聯網創意應用高中實作組競賽，以及今年初嘉市AIoT推廣暨創意科技實作競賽，兩次比賽都榮獲第一名，本次科展再獲特優。

陳俊伊說，會以捕蟑屋作主題，是有一天與同學閒聊提到家中常有蟑螂出沒，該如何解決？與指導老師蔡羽峰討論，鎖定研究方向，藉所學資訊技術結合環保概念，參考市售滅蟑產品，列出這些產品缺點，重新思考解決方案，最後設計可重複使用滅蟑工具。

蔡承志表示，利用中間設置誘餌區吸引蟑螂進入，當靜電感應偵測到蟑螂，蟑螂屋會立即高壓電擊，啟動刷子將蟑螂推入後方回收盒，清除時，只需拉開回收門就可輕鬆清理，蟑螂屋電力來源，全靠太陽能發電後儲存至鋰電池供夜間捕蟑使用。

另，運用IoT物聯網技術，不論開機、電力不足、電力充飽或捕獲蟑螂時，行動載具都會收到LINE訊息通知，且捕蟑情況會同步記錄Google試算表，藉收集數據進一步分析蟑螂出沒地點與數量關係，了解家中蟑螂多寡，推斷未來是否要繼續放置或更換地點來提高捕蟑效率。

他們從構思、硬體電路設計、控制程式編寫到外觀製作，費時5個月，尤其外觀部分因卡榫對位設計錯誤，須不斷反覆修改直到位置正確，就花近2個月時間，之後再經3個月捕蟑測試，包括家中最容易出現蟑螂的廚房、浴室及陽台，耗費8個月完成。漫長過程就是為印證捕蟑成效。

永慶四組作品參賽全數獲獎，得獎率百分百。除工程學科類特優獎，曾崇御「方形大額蟹蛻殼與扁蟹奴外體發育之初探」獲動物與醫學學科類優等，吳冠穎、徐昕妤「我思. 我在-由睡眠探討意識的形成機制」獲佳作，另外，朱珮綸、陳奕豪、陳祐鈞「當DNA繞射遇見普朗克常數」也獲物理與天文學科類佳作。

校長郭春松說，科學與科技是永慶發展重點與特色之一，年年榮獲佳績。

第62屆國立縣（市）公私立高中第四區科展成績揭曉，嘉縣立永慶高中陳俊伊、蔡承志，參加工程學科組(一)的「別慌『蟑』-IoT結合綠能清理之探究」勇奪特優，將代表第四區雲嘉嘉7月前進全國賽。圖／永慶高中提供
第62屆國立縣（市）公私立高中第四區科展成績揭曉，嘉縣立永慶高中陳俊伊、蔡承志，參加工程學科組(一)的「別慌『蟑』-IoT結合綠能清理之探究」勇奪特優，將代表第四區雲嘉嘉7月前進全國賽。圖／永慶高中提供
第62屆國立縣（市）公私立高中第四區科展成績揭曉，嘉縣立永慶高中陳俊伊、蔡承志，參加工程學科組(一)的「別慌『蟑』-IoT結合綠能清理之探究」勇奪特優，將代表第四區雲嘉嘉7月前進全國賽。圖／永慶高中提供
第62屆國立縣（市）公私立高中第四區科展成績揭曉，嘉縣立永慶高中陳俊伊、蔡承志，參加工程學科組(一)的「別慌『蟑』-IoT結合綠能清理之探究」勇奪特優，將代表第四區雲嘉嘉7月前進全國賽。圖／永慶高中提供
第62屆國立縣（市）公私立高中第四區科展成績揭曉，嘉縣立永慶高中陳俊伊、蔡承志，參加工程學科組(一)的「別慌『蟑』-IoT結合綠能清理之探究」勇奪特優，將代表第四區雲嘉嘉7月前進全國賽。圖／永慶高中提供
第62屆國立縣（市）公私立高中第四區科展成績揭曉，嘉縣立永慶高中陳俊伊、蔡承志，參加工程學科組(一)的「別慌『蟑』-IoT結合綠能清理之探究」勇奪特優，將代表第四區雲嘉嘉7月前進全國賽。圖／永慶高中提供
第62屆國立縣（市）公私立高中第四區科展成績揭曉，嘉縣立永慶高中陳俊伊、蔡承志，參加工程學科組(一)的「別慌『蟑』-IoT結合綠能清理之探究」勇奪特優，將代表第四區雲嘉嘉7月前進全國賽。圖／永慶高中提供
第62屆國立縣（市）公私立高中第四區科展成績揭曉，嘉縣立永慶高中陳俊伊、蔡承志，參加工程學科組(一)的「別慌『蟑』-IoT結合綠能清理之探究」勇奪特優，將代表第四區雲嘉嘉7月前進全國賽。圖／永慶高中提供

延伸閱讀

庹宗康接「營業中」工時超長 捨不得罵顏佑庭

好市多滅蟑神器上架 網狂推：只用十分之一再也沒看過小強

鬆獅蜥大啖麵包蟲「1秒吞1隻」嘎蹦脆 網敲碗：可讓牠去解決小強嗎？

台南一中科學班招考25名新生 建興國中囊括16人

相關新聞

啥意思？小學菜單「絕代雙嬌」掀熱議 內行人抖暗黑真相

每個人都在求學階段吃過營養午餐，營養師跟廚工為了學生健康著想，每天會提供不同餐點，菜色的喜好程度最常被當成討論話題。一名女網友分享某所國小一週的菜單，其中有道名為「絕代雙嬌」的料理讓她很困惑到底是什麼東西，釣出內行網友解答，同時揭曉名稱由來。

別慌「蟑」 永慶高中綠能捕蟑屋奪雲嘉嘉區科展特優

第62屆國立縣（市）公私立高中第四區科展成績揭曉，嘉義縣立永慶高中榮獲一特優、一優等、二佳作，成績大放異彩，其中，工程學...

全校26人都參加 屏縣新埤國中全國鄉土歌謠賽獲優等

屏東縣新埤鄉新埤國中全校學生僅26人，是縣內人數最少的學校，但在師生努力練習下，參加全國師生鄉土歌謠比賽東南亞語系中，以...

全國AI程式競賽 黎明高中奪全國第三名

111年度「全國貓咪盃SCRATCH競賽暨機器學習AI程式設計示範賽」最新成績出爐，天主教黎明中學代表台南市參賽，在與賽...

數字看教育／會考國文總字數近萬字 1分鐘讀140字考驗理解力

國中會考倒數1個月，隨108課綱上路，素養導向試題當道，各科考題愈來愈生活化，考卷字數也跟著變多。國中會考從104年正式上路至今，國文科考卷字數不停增加，到了110年會考，總字數已逼近萬字，達9,826字，創下近年新高。以70分鐘考試時間計算，考生每分鐘平均要讀140字才能寫完考卷。

嘉市國中小專科教室也裝冷氣 市府：各校冷氣5月可開

嘉義市國中、小學校「班班有冷氣」除了普通教室都有冷氣，新風換氣系統，又獲中央補助在專科教室裝冷氣，總計3500多台，市府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。