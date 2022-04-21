全國AI程式競賽 黎明高中奪全國第三名

111年度「全國貓咪盃SCRATCH競賽暨機器學習AI程式設計示範賽」最新成績出爐，天主教黎明中學代表台南市參賽，在與賽260隊伍中，榮獲國中組遊戲組第三名。

這項賽事因應COVID－19疫情，改由線上平台連線競賽，獲獎選手黎明中學學生張芷軒、李翊菲表示，在獲得台南市代表權後經歷半年訓練，參加了二次台南市集訓與模擬賽，每天中午待在電腦教室練習題目，增進自己各種遊戲與繪畫技巧。

張芷軒、李翊菲說，這次比賽題目是「世界和平」，以呈現戰爭所帶來後果呼籲世界和平重要性，並與各國合作解決糧食不均問題以維持世界和平，以這些角度來設計遊戲。幸好平時老師就訓練練習各種多元題目，比賽時能從容地發揮各自的所長。

張芷軒、李翊菲表示，比賽當下要在3小時內做完至少兩關遊戲，所以須要把程式做到熟能生巧、過程中也要分工合作，互相配合學習到許多團隊合作技巧。

指導老師李惠文表示，培訓過程中，起初發現選手在某些題目上未能在時間內做出成品，與選手討論後，發現可能是因對題目比較沒有想法，因此做了兩點調整，一，加強選手運算思維能力，利用歷年全國賽及相關競賽題目，讓選手模擬各種情境。二、調整團隊間分工，經與選手討論合作細項，調整分工方式，讓合作更契合，增加作品完成速度，張芷軒、李翊菲臨場從容表現，拿下全國第三名殊榮。