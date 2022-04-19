校園樹木說故事競賽 竹圍國小入選「人氣獎」

為了提升「愛樹教育」與環境保育，今年初教育部舉辦「110年度校園樹木說故事競賽」，新北市淡水區竹圍國小所製作的影片學生在老樹下說故事，闡述校園樹木與學校特色，也獲選人氣獎項。

竹圍國小主任孫德仁表示，其實在校園當中有2棵百年香楠老樹，但現在因為褐根病狀況大不如前，而學生為了感念這棵樹爺爺的照顧，陪伴學生們許多校園回憶，因此藉由這次校園樹木說故事競賽製作影片來感謝這2棵百年老樹。

竹圍國小表示，在校園當中的香楠樹有百年歷史，更是學生在校園玩樂的回憶，而學校也開設攀樹特色課程，就是希望讓學生了解大樹與環境保育的重要性，透過影片製作來參與競賽，更希望，喚起社會大眾對周遭樹木的認識與保護意識，進而達成愛樹教育目的。