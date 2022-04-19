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鼻頭國小孝親月 師生共植桂花獻祝福

觀天下 / 記者陳郁薇／瑞芳報導
鼻頭國小「孝親節暨環境教育種植百株桂花、厚葉石斑木活動」，讓美麗的桂花及厚葉石斑木花開滿鼻頭校園。 圖／觀天下有線電視提供
鼻頭國小「孝親節暨環境教育種植百株桂花、厚葉石斑木活動」，讓美麗的桂花及厚葉石斑木花開滿鼻頭校園。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區鼻頭國小今(19)日與東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處共同舉辦「孝親節暨環境教育種植百株桂花、厚葉石斑木活動」，期盼藉由師生共同參與力量，讓美麗的桂花及厚葉石斑木花開滿鼻頭校園，帶來鼻頭國小環境保育的夢想與希望。

近年來，東北角風景管理處在鼻頭國小周邊復育百合及金花石蒜，成果有目共睹，每年花季都可以看到盛開的景象，因此為提供校方更多樣性的植物及配合母親節前夕的孝親活動，今(19)日全校師生一起種植桂花及厚葉石斑木。

小朋友透過親手種下這些植物的種苗到土壤這大環境中，並每天觀察照顧，藉由照顧這些植物，了解到照顧一個生命的成長需要付出很多心力，就如同小朋友的照顧者一樣，從小悉心呵護到長大，需要付出很多心力，是很偉大的且不容易的過程，也讓小朋友在母親節前夕，向照顧者表達感恩之心。

鼻頭國小校長李延昌表示，透過種植桂花、厚葉石斑木活動，讓鼻頭國小孩子們從中領悟對生活環境挑戰及品格教育學習典範，並期盼藉由本次活動，提升學生愛護生態環境保育意識，並透過栽種體驗人與自然接觸的親近感，增進對自然環境生態認識與使命感，期許新生命的喜悅與環境保育的夢想希望實現，同時展現學生多元學習成效，凝聚師生的向心力，共同迎接跨世紀的教育使命。

瑞芳 母親節

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