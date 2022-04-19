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他們在111全中運溜出1面金牌 雲林4選手淚眼轉笑容

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣滑輪溜冰選手在全中運上征戰的英姿。圖／高健航提供
雲林縣滑輪溜冰選手在全中運上征戰的英姿。圖／高健航提供

全中運本月16日到21日在花蓮舉行，雲林縣滑輪溜冰選手發揮實力，3000公尺接力展現默契一舉奪金，教練高健航說，去年同樣陣容上場卻不慎失誤，僅拿下第4名，沒辦法為地主隊寫下紀錄，團隊心情跌到谷底，時隔1年愈挫愈勇再披戰袍，終達彼此共同目標，摘下一面金牌，榮耀雲林。

由總教練林振欣領團的火焰溜冰團，在地方培育出不少滑輪溜冰戰將，高健航說，此次有7名選手參加全中運，其中來自斗六國中的李家豪、郭睿恩、張軒睿、黃懋立，在國中男子組3000公尺接力賽表現非凡，打破團隊在整年度國賽的紀錄，衝破銀牌框架奪下最高榮譽金牌，4人開心得不得了。

去年全中運在雲林，地主隊氣勢如虹，共奪22金23銀26銅，原本信心拚得金牌的滑輪溜冰接力賽，因接棒失誤，奪金夢碎，高健航說，當時他與李家豪、郭睿恩、張軒睿、黃懋立打擊很大，在頒獎台下掉淚，彼此還抱在一起哭，但擦乾眼淚後誓言「要把失去的榮耀找回來」，1年以來加強訓練，就等今日征戰，拚一口氣。

高健航說，滑輪溜冰注重選手個人資質，團隊合作更重要，能一起上戰場的選手實力都很平均，共同特點是都具克服低潮的心志、默契也相當強烈，只要再經過體能訓練，表現幾乎能超越預期，這面遲到的金牌，無疑是重返榮耀的最佳證明。

曾獲亞洲盃接力金牌的高健航是國手出身，多年前因傷退役，轉往培育人才，常遇到選手面臨升學選校困境，無法兼顧發展滑輪溜冰，不少人在雙重壓力下離開，他返鄉執教，就是希望從國小、國中到高中，建立完整升學管道，讓選手無後顧之憂，有學校讀、顧好課業，也能繼續參與訓練。

縣府教育處長邱孝文表示，雲林縣體育人才濟濟，尤其滑輪溜冰每每在縣、國賽表現不俗，目前國中端有雲林、斗六2校體育班設溜冰項目，會持續協調高中端，評估合宜發展策略再行銜接，期能完善選手就地升學機制。

雲林縣滑輪溜冰選手李家豪（左一）、郭睿恩（左二）、張軒睿（右二）、黃懋立（右一）全中運奪金，與教練高健航（中）合影。圖／高健航提供
雲林縣滑輪溜冰選手李家豪（左一）、郭睿恩（左二）、張軒睿（右二）、黃懋立（右一）全中運奪金，與教練高健航（中）合影。圖／高健航提供
雲林縣滑輪溜冰選手參加全中運國男組3000公尺接力賽摘金。圖／高健航提供
雲林縣滑輪溜冰選手參加全中運國男組3000公尺接力賽摘金。圖／高健航提供
雲林縣有7名滑輪溜冰選手參加全中運，團體接力賽摘金，國男、國女組個人賽則破大會紀錄。圖／高健航提供
雲林縣有7名滑輪溜冰選手參加全中運，團體接力賽摘金，國男、國女組個人賽則破大會紀錄。圖／高健航提供
雲林縣滑輪溜冰選手在全中運上征戰的英姿。圖／高健航提供
雲林縣滑輪溜冰選手在全中運上征戰的英姿。圖／高健航提供

金牌 雲林 升學

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