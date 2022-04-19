111國中會考關鍵時事一把罩 掌握社會科出題趨勢

聯合新聞網除了推出會考衝刺系列報導，由老師及補教業指點考生最新命題趨勢、必考重點及答題訣竅外，也整理時事話題，協助考生事半功倍拿高分。

● 時事大補帖

1. 好讀周報：

觀看新聞故事增進閱讀能力與時事敏銳度，內容涵蓋全球國際焦點如俄烏戰爭、環保議題、人物故事等。

・好讀周報／俄烏戰的社會課…旅日直播主分享戰況 孩思考和平議題

新聞故事：旅居日本的烏克蘭特卡喬夫兄弟檔透過YouTube頻道發布俄烏戰爭的最新消息，激起日本觀眾對這場戰役的關心與好奇，並促成各方對和平和接納難民的討論...

・好讀周報／第六次大堡礁珊瑚白化 「慘到無法在實驗室模擬可能的變化」

新聞故事：澳洲環保團體「氣候委員會」（Climate Council）21日發布報告，指澳洲附近海域的海洋熱浪更頻繁且嚴重，威脅全球最大的熱帶珊瑚礁群大堡礁。聯合國相關小組已展開監測，重新評估是否將世界遺產大堡礁列入「瀕危」名單...

・好讀周報／日本改18歲成年 首次年齡下調僅36%年輕受訪者認同

新聞故事：4月1日起，日本的成年年齡從20歲下修至18歲，這是日本政府自1876年以來，首次下調成年年齡。滿18歲的青少年如今可自行簽署手機合約、租屋或申辦貸款，不需經過父母同意，但也意味著要肩負更大的責任...

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2. 公民時事題：

掃描近期公民時事像是公投、德國新總理就職等，分析命題趨勢與歷年考古題模擬出題，考生可以試著答題測驗看看。

・公民時事題／不同意票破400萬 四公投確定闖關失利

四大公投開票結果出爐！核四重啟、禁止萊豬進口、公投綁大選與中油天然氣接收站遷離大潭藻礁四項的不同意票皆大過同意票數，因此四案結果皆不通過...

・公民時事題／德新總理就職 梅克爾時代結束

九月帶領德國社民黨贏得國會最多席次的蕭茲，8日經過國會投票後宣誓就職總理，為梅克爾執政的16年正式劃下句點。從對抗新冠疫情到如何因應中國和俄國的軍事動作，都是蕭茲的考驗...

德國新總理蕭茲。歐新社

・公民時事題／iPhone 13四款機型買哪支？經濟學也來參一咖

今(15)日蘋果秋季發表會推出iPhone 13系列新機，共有iPhone 13 Mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max四款機型...

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3. 紐約時報賞析：

精選紐約時報文章中英文對照，除了練習英文閱讀外，還可熟悉國外媒體的報導方式與著重面向。

・紐時賞析／用假訊息團結國內、損害敵人名聲 普亭的認知作戰

俄國2月24日進犯烏克蘭之前數周形勢緊張時，俄國官員否認政府策畫這類行動，並譴責美國及其北約盟友煽動恐懼與反俄仇恨。當俄國真的入侵時，官員否認俄國在作戰...

・紐時賞析／法國大選 籠罩在阿爾及利亞戰爭陰影下

關於北非穆斯林取代法國白人基督徒的冷酷陰謀論。限制北非移民的宣示。還有被喚起的法國在阿爾及利亞據說光榮的殖民史回憶...

・紐時賞析／新冠病毒如何偷走嗅覺？

少有新冠肺炎的特點像嗅覺喪失一樣激起那麼多關注。嗅覺喪失是突然失去嗅覺，已成為這種疾病眾所周知的特徵。新冠肺炎患者甚至沒有經歷鼻塞就失去嗅覺...

突然失去嗅覺，已成為新冠肺炎眾所周知的特徵。美聯社

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4. 國際小學堂：

關注國際時事動態，也有圖表如英國與阿根廷74天衝突發生地，可清楚理解事件。

・國際小學堂／74天奪島戰 英、阿40年餘怨未消

四月二日是福克蘭戰爭四十周年。當年阿根廷軍事獨裁政府面臨社會動盪和經濟危機，為了轉移人民注意力，侵略英國海外領土福克蘭群島，不料戰敗，獨裁者黯然下台...

・國際小學堂／阿根廷課本、鈔票、塗鴉 滿是福克蘭情結

法新社報導，雖然阿根廷一九八二年沒能從英國手中奪下福克蘭群島，但阿根廷全國上下對福克蘭群島念念不忘，聲稱福克蘭群島屬於阿根廷，這種情結現在反映在兒童教科書、鈔票、街頭塗鴉和路標上...

阿根廷總統府外牆二日以國旗上的天空藍投射福克蘭群島影像，配上文字「馬爾維納斯讓我們團結」。（法新社）

・國際小學堂／古巴遭美禁運60年 經濟損失4兆

古巴七日被美國經濟封鎖滿六十年，封鎖使這個共產主義國家蒙受鉅額損失，而且還沒有解除的跡象。一九六二年二月三日，時任美國總統甘迺迪下令禁止與古巴一切雙邊貿易，四天後生效...

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